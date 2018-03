« Printemps culturel de Fedj M’Zala » (Mila) : Forte affluence

La manifestation «printemps culturel de Fedj M’Zala» de la ville de Ferdjioua (nord de Mila) attire un public nombreux intéressé par diverses activités lancées dimanche dernier à la bibliothèque communale Soumam, à l'initiative du «Club du livre de Ferdjioua», une invitation à la lecture et à l’épanouissement individuel et collectif.

Le hall de cette bibliothèque a enregistré, depuis l'ouverture de ce printemps culturel, un important afflux de jeunes venus s’enquérir des nouveautés du monde du livre, à travers l’exposition proposée par deux maisons d’édition dont une venue d’Alger, proposant des titres littéraires et scientifiques. Des ventes-dédicaces de livres des écrivains Abderrezak Touahria, Saliha Miles, Khaled Sahli, Zakia Allal, Sabrina Benhebri et Ahmed Hamadi ont constitué des moments d’échange et de débats autour du livre et de l’édition. Abderrezak Touahria, l’auteur du roman «Les diables de Bangkok», publié récemment, a exprimé sa satisfaction quant à l’engouement des jeunes tout au long de ce rendez-vous culturel, soulignant que son livre «appartient à la catégorie du roman noir, où énigme et suspense s’entremêlent».

Le printemps culturel de Fedj M’zala, dont la clôture est prévue ce jeudi en soirée, comprend également un pavillon dédié à l’art avec une exposition des tableaux d’artistes plasticiens. L'histoire du mouvement théâtral à Fedj M’zala, présenté lors d’une conférence à l'occasion de la Journée internationale du théâtre coïncidant avec le 27 mars de chaque année, a également marqué le programme de cette manifestation. (APS)