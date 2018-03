Suite à une fracture avant une cérémonie d’hommage : Chafia Boudraâ soignée au Sultanat d’Oman

La comédienne algérienne Chafia Boudraâ a subi une intervention chirurgicale à Mascate (Sultanat d'Oman), suite à une fracture dont elle a été victime après une chute la veille d'un hommage prévu pour elle par le Festival international du film de Mascate (MIFF) dans sa 10e édition. Mme Boudraâ a été victime d'une fracture du fémur, nécessitant une intervention chirurgicale à l'hôpital universitaire de Qaboos, et dont les coûts ont été pris en charge par l'administration du festival de Mascate. La comédienne devait être distinguée aux côtés d'une pléiade de stars mondiales du cinéma, à l'image du cinéaste syrien Ghassane Massoud et de l'égyptien Ali Badr Khan. La 10e édition du MIFF connait la participation de 2 films algériens dans le cadre de la compétition «Voices from the world». Il s'agit du film «Je te promets» du réalisateur Mohamed Yargui dans la catégorie court-métrage et de «Jusqu'à la fin des temps» de Yasmine Chouikh dans la catégorie long-métrage. A rappeler que le MIFF a débuté le 26 mars et prendra fin le 31 mars.