Clôture de la 8e édition des journées théâtrales du sud : Des talents prometteurs

La huitième édition des Journées théâtrales du sud a pris fin, jeudi au Théâtre national algérien Mahieddine-Bachtarzi (TNA), en présence d’un nombreux public. Après deux ans d’absence, cette manifestation, tribune d’expression des passionnés du quatrième art du grand Sud algérien, a démontré l’immense talent et le grand potentiel du théâtre du Sud, hélas peu exploité.

Hormis Ghardaïa et Tindouf qui avaient l’habitude de prendre part à cette manifestation, la 8e édition des journées théâtrales du sud ont vu la participation à des associations d’Adrar, de Tamanrasset, Naâma, El Bayed, Biskra, Laghouat ou encore Djelfa qui ont proposé des thèmes en résonance avec les conflits existentiels de l'individu, préoccupé par sa survie et en proie à une détresse psychologique dans les sociétés en perte de valeurs, et l’urgence d’une remise en cause totale et objective pour tout reconstruire.

Ayant officié un atelier de formation de huit jours sur la thématique «la mémoire optique de la gestuelle du comédien et sa relation avec l’espace théâtral», le metteur en scène irakien Fathel Esoudanni a présenté une tragédie populaire intitulée «Macbeth», adaptation de la célèbre œuvre de Williams Shakespeare avec de jeunes comédiens. Le metteur en scène s’est dit satisfait de l’interactivité des jeunes comédiens qui apprennent vite, avec rigueur et qui ont une grande passion pour le théâtre, ce qui suffit, selon lui, pour mener une grande carrière de comédien. Fathel Esoudanni a indiqué que ce spectacle, qui met en avant la riche culture et folklores du sud algérien, met a nu la dictature, la violence et l’intolérance qui caractérisent le monde d’aujourd’hui. Il a, par ailleurs, salué l’engouement des jeunes comédiens algériens à apprendre l’occupation de l’espace scénique, la gestuelle du comédien et comment faire passer des messages sans avoir recours à la parole.

Après avoir décerné le seul prix de cette manifestation, en l’occurrence le prix du meilleur texte, à Ibrahim Khalil Hammam, le spectacle de clôture a été assuré par l’invité d’honneur de cette huitième édition, le Soudan, avec un spectacle intitulé «Ouhjia elektronia» du metteur en scène Hamza Yedou Moussa.

Le spectacle plonge le spectateur dans un voyage à travers le temps, avec l’évolution de la communication des amoureux depuis la nuit des temps jusqu’aux temps modernes. Approché à la fin du spectacle, le metteur en scène a manifesté sa joie de prendre part à cette manifestation qui ouvre le débat sur le théâtre africain, arabe et les modalités de collaboration entre les artistes des deux pays.

Kader Bentounès