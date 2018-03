Mme Karima Bergueul, présidente de L’association des femmes en économie verte « AFEV » : « Le secteur du recyclage peut constituer un secteur porteur pouvant générer des milliers d’emplois directs et indirects »

L’association des femmes en économie verte «AFEV» encourage , forme et accompagne des jeunes entrepreneurs dans l’économie verte notamment la création des projets de PME en recyclage et valorisation des déchets expliquez nous en quoi consiste exactement ce travail de l’AFEV ?



L’Association des femmes en économie verte (AFEV) est une association à vocation écologique, créée en 2013 et localisée dans la wilaya d’Alger elle vise à contribuer activement au développement économique durable en Algérie, à travers la promotion de l’entrepreneuriat dans l’économie verte et tous les secteurs liés au développement durable et la protection de l'environnement. Les missions assignées par l’association s'articulent autour de deux axes fondamentaux: Promouvoir l’entrepreneuriat et les innovations des jeunes et particulièrement des femmes dans l’économie verte, en vue de concrétiser sa feuille de route pour la réalisation de ses objectifs qui contribueront à l'essor de l'économie verte en Algérie. La formation et accompagnement des jeunes dans la création d’entreprises.

Son premier axe d’intervention est la sensibilisation et l’accompagnement des jeunes :

• Identifier et orienter les femmes et les jeunes vers les secteurs d’activités liés à l’économie verte.

• Encourager et faire participer les femmes et les jeunes dans les métiers de l’économie verte, sur les aspects de durabilité techniques et règlementaires, notemment dans les metiers de recyclage et valorisation des dechets, des energies renouvelables, et d’autres metiers verts.

Son second axe est la création :

• Aider à favoriser les collaborations fructueuses et tisser des liens à travers une plate-forme d’échange et de communication.

• Aider à la création d'entreprises vertes et permettre l'implantation et le développement de tout projet à caractère économique verte,

Et enfin le Développement :

1. Valoriser les initiatives des femmes et des jeunes et les succès stories dans l’économie verte en Algérie, en organisant des concours nationaux pour récompenser les meilleurs projets.

2. Œuvrer pour la mise en place d’un fond d'amorçage en faveur de développement des projets de création d'entreprises dans les domaines de l’économie verte.

3. Œuvrer à la mise en place d'un Observatoire dans l’économie verte et des initiatives en faveur des porteurs de projets de création d'entreprise et en particulier des jeunes diplômés.

4. Organiser des rencontres nationales et internationales dans le domaine de l’économie verte.

Les pouvoirs publics semblent conscient que le recyclage des déchet recèle d’énormes potentialités pour l’économie nationale , Les actions et les politiques sont-elles a la mesure des discours ? Quelles sont les obstacles rencontrés sur le terrain ?

D’abord il faut comprendre pourquoi doit on recycler ? Vous savez, Tout est récupérable, transformable et réutilisable. Dans sa définition, le recyclage et le réemploi permettent d’économiser une grande quantité d’énergie primaire, notamment du pétrole, la principale matière première de la plupart des matières plastiques. Dans la plupart des cas, le problème est attaqué à la source et cela en évitant les déchets et en les minimisant à la source et ce représente encore la meilleure solution. Mais la prévention ne peut éviter la présence permanente de déchets de matières plastiques. Ces déchets sont souvent trop précieux pour atterrir sur une décharge. La méthode la plus simple est de broyer les déchets de matières plastiques et de les faire fondre pour obtenir de nouvelles applications. Ce procédé prend le nom de recyclage mécanique ou de recyclage des matières. On sait que presque 4% de la production mondiale totale de pétrole sont transformés en matières plastiques. Sachant que le pétrole est une matière première non-renouvelable et le recyclage des matières plastiques permet d’économiser cette précieuse matière première. Le recyclage permet également de réaliser des économies d’énergie en comparaison avec la production de la matière plastique primaire. D’autre part, grâce au recyclage, on évite les coûts de la mise en décharge ou de l’incinération ce qui est un avantage non négligeable. Oui effectivement, l’Etat est bien conscient de l’utilité du recyclage car bien des études ont montré que le recyclage des déchets en Algérie représente un marché de presque 40 milliards DA en quête d'investisseurs ! ce qui est énorme, malheureusement ce secteur est mal exploité. Environ 80% des déchets ménagers et industriels sont récupérés par des canaux informels. Pourtant, le secteur du recyclage peut constituer un secteur porteur pouvant générer des milliers d’emplois directs et indirects. En plus de sa contribution à l'amélioration du cadre de vie du citoyen à travers l'élimination des déchets, l'investissement dans le secteur de l'environnement offre la possibilité de recyclage et de récupération de nombreux matériaux actuellement jetés dans la nature, tels que le fer, le plastique, l'aluminium et le papier. Des matériaux jusqu'à présent importés au prix fort. Malheureusement, il y a un manque dans le coté réglementaire et juridique, car en effet le processus est souvent menacé par le monopole de l’informel et des collecteurs qui fouillent à travers les poubelles, choisissent et collectent les déchets, en les revendant à d’autres recycleurs ce qui rends le processus plus difficile d’ou un marché très instable. Il faut donc une réglementation claire dans ce sens.



L’AFEV a lancé tout récemment son projet «Le tri sélectif dans la commune de Bouzareah» à travers une session de formation au profit des bénévoles de la même commune, un projet qui s’inscrit dans le cadre du Renforcement des capacités dans le domaine de l’environnement et qui vise particulièrement la mise en place du tri sélectif, qu’est ce que cette expérience a donné sur le terrain ?

Oui, en effet, l’Association des femmes en économie verte(AFEV) a lancé récemment son projet «Le tri sélectif dans la commune de Bouzaréah» dans le but de sensibiliser les citoyens sur l’importance du tri à la source, car c’est le moyen le plus efficace pour permettre un recyclage dans de meilleurs conditions. Ce projet consiste à former d’abord des bénévoles de la commune de Bouzaréah et cela en partenariat avec l’APC de Bouzaréah, De plus, la commune connait une dégradation conséquente de son environnement et cela à travers les décharges sauvages et la prolifération des maladies infectieuses, des insectes et des mauvaises odeurs, ce qui nuit à la santé de la population.et leur impact sur la santé ou même les autorités locales restent impuissantes devant cette situation alarmante. De plus, les causes principales de cette anarchie dans les décharges réside dans le fait que la population n’est pas informée sur les problèmes engendrés par ces derniers, et par conséquent ne respectent pas les horaires de ramassage. Eu égard de ce constat alarmant, nous avons proposé un projet qui consiste à la sensibilisation de la population de la commune de Bouzaréah sur le tri seélectif et son importance pour la protection de l’environnement ainsi que les enjeux des déchets jetés anarchiquement dans les décharges sauvages, et sur la pollution générée ainsi que la prolifération des maladies infectieuse. Donc les objectifs de ce projet étaient de diminuer la prolifération anarchique des déchets et la mise en place d’un système de collecte organisé, en séparant les déchets solides et les déchets liquides, sans oublier que le citoyen algérien produit en moyenne 31kg de déchets ménagers et assimilés par an, avec 50% recyclable, et 48% de déchets inertes ou liquides, potentiellement valorisables. Sachant que le gisement des déchets solides existant dans les décharges est très important, L’exploitation efficace de ces déchets peut-être très rentable, puisque la moitié des déchets produits peuvent être recyclés. Car la chose la plus importante dans cette chaine se sont les mécanismes de tri qui restent compliqués et dont il faut maitriser, car trier permet d’aller de l’avant dans la politique de création d’emploi et de richesse Mais le défi est de le faire à la source. Ainsi ce projet qui est en cours de réalisation dans sept quartiers de Bouzaréah est mené en étroite collaboration avec l’APC de Bouzaréah et Netcom, nous a permis d’une part, de faire participer le citoyen qui est le principal acteur dans ce processus, dans l’opération de tri à la source, et aussi de créer un climat de confiance et de collaboration entre le citoyen et les autorités locales pour contribuer d’une part, à une meilleure gestion des déchets dans les quartiers et permettre aussi à Netcom de récupérer des déchets déjà triés pour pouvoir les revendre aux recycleurs. Ce qui va faciliter graduellement l’opération de collecte des déchets recyclables. Dans ce projet, la chose la plus importante qui a été retenue c’est l’implication du citoyen qui est la clé de réussite de cette chaine de valeur, et à travers la sensibilisation et la communication efficace, nous pouvons aboutir à un résultat efficace et durable.

Propos recueillis par F. L.