Mme Barça , directrice de la gestion intégrée des déchets a l’office National des Déchets : « Pour l’exercice 2017, nous avons compté 4.085 récupérateurs recycleurs contre 2.900 unités en 2014 soit une hausse de 41% »

L’une des principales missions de l’Agence nationale des déchets est la valorisation et le recyclage des déchets potentiellement récupérables, quelles sont les statistiques à ce sujet et quelles sont les actions entreprises par votre structure dans ce sens ?

Permettez-moi tout d’abord de vous rappeler que l’Agence nationale des féchets est une Institution nationale sous tutelle du ministère de l’Environnement et des Energies renouvelables dédiée à la mise en œuvre de la politique nationale pour une gestion rationnelle des déchets. Pour ce faire, les pouvoirs publics lui ont assigné des missions statutaires et qui sont notamment :

L’accompagnement des collectivités, La gestion du système national d’information sur les déchets à travers lequel on diffuse des indicateurs qui permettent d'apprécier l’état de la gestion des déchets sur n’importe quel territoire de notre pays, La promotion des activités de tri, de récupération et de recyclage des déchets, ainsi que La mise en œuvre de projets de démonstration et la mise en œuvre de programmes de communication et de sensibilisation .

C’est à ce titre que l’AND a entrepris durant l’exercice 2014 une campagne de caractérisation des déchets ménagers et assimilés en zones urbaines, à travers ce travail, il ressort que 54% des déchets que l’on produit sont des matières putrescibles et plus de 30% représente les déchets secs soit 3,3 millions de tonnes par an. Pour constater l’évolution des gisements une seconde campagne est programmée pour l’exercice en cours. Et pour ce faire, l’AND entreprend un certain nombre d’actions pilotes visant à promouvoir notamment les activités de tri et de recyclage. On pourra citer :



• Quartiers propres : pour introduire la collecte sélective au niveau des ménages

• L’Administration contribue à la récupération : pour mobiliser et capter les déchets des papier/carton généré par les différentes administrations,

• La bourse des déchets : une plate-forme électronique qui permet de faciliter et accélérer la mise en réseau des acteurs industriels impliqués a savoir le générateur d’une part, et l’unité de valorisation des déchets d’autre part.

Les spécialistes estiment que le marché du recyclage qui offre d’énormes opportunités est actuellement inexploité, pourquoi ce marché n’attire pas les investisseurs et que doit-on faire pour les encourager à investir dans ce domaine ?



Le nombre, sans cesses croissant, d’établissements de récupérateurs/recycleurs inscrits au Fichier national du Registre de commerce dénote de l’intérêt que portent les acteurs pour cette activité. En 2017, on comptait 4.085 unités contre 2900 en 2014 soit une hausse de 41%, un taux qui paraît très significatif. Aussi, les actions entreprises par l’Etat montrent l’intérêt que porte les pouvoirs publics pour l’investissement et le partenariat. Pour ce qui est des investisseurs, les salons notamment le REVADE et SIEERA (le 1er Salon de l’Environnement et des énergies renouvelables) compte plusieurs participant étrangers qui exposent leurs technologies innovantes en vue de tisser des partenariats pour l’investissement dans la gestion des déchets.

D’ailleurs, il y a une nouvelle approche qui s’inscrit dans l’inter-secteuralité, où l’AND est partie prenante, l’AND qui représente le MEER, la filiale SOPTE du groupe DUVINDUS du coté du ministére de l’industrie et un partenaire étranger (opérateur canadien), ce partenariat se fait dans le cadre du projet pilote national portant sur le traitement des déchets ménagers et assimilés à faible émissions de gaz à effet de serre. Ce projet vise la valorisation de la fraction organique qui représente le taux le plus important de nos poubelles afin de produire un fertilisant organique contrôlé.



Le traitement et le recyclage des déchets est un réel enjeu économique et écologique en Algérie. Pourtant sur le terrain les résultats ne sont pas probants quel est votre commentaire ?



Certes même si le taux de récupération et de valorisation des déchets demeure assez faible, cela ne dénigre en rien les actions entreprises par l’Etat algérien surtout pendant cette dernière décennie. Avec le nombre de décharges sauvages éradiqués au profit de l’installation de centres d’enfouissement techniques, et le nombre d’étude réalisés comme les schémas directeurs qui sont de véritables outils qui facilitent les prises de décisions. A cela s’ajoute la stratégie, en cours d’élaboration, par le ministère de l’Environnement, une stratégie pour une gestion intégrée des déchets à l’horizon 2035, qui fera ressortir des objectifs chiffrés qui ne peut qu’améliorer et faire asseoir une vision la plus complète possible . Pour ce qui est des citoyens, les campagnes de sensibilisation se multiplient pour faire manifester la prise en conscience.

Des jeunes créateurs de micro-entreprise voulant se lancer dans le recyclage et la récupération des déchets se plaignent de blocages, de lourdeurs administratives et de rétention d’information ne facilitant pas la création de leurs projets pourquoi n’arrive t-on pas encore a se débarrasser de tels obstacles ?



L’Etat a mis en place des mécanismes facilitateurs, au profit des jeunes porteurs de projet pour concrétiser leurs projets et notamment dans le cadre du recyclage des déchets. Le code de l’investissement qui porte plusieurs avantages et allégement notamment en matière d’exonération de droits de douane pour les biens et services importés et entrant directement dans la réalisation de l’investissement, Franchise de la TVA pour les biens et services importés ou acquis localement entrant directement dans la réalisation de l’investissement, etc. L’introduction dans la nomenclature des mécanismes ENSEJ et CNAC de financement de projet, la possibilité de création de micro entreprise de récupération et de valorisation des déchets, notamment le papier et le carton sont également des procédure a même d’aider et d’accompagner ces jeunes porteurs de projets et non des obstacles et si obstacles il y’a on fait tout pour les éviter .

Propos recueillis par F. L.