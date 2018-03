Hassan Taibi , jeune entrepreneur en recyclage du plastique : « Nous avons vécu beaucoup de difficultés pour avoir de l’information fiable »

Ils sont jeunes, innovants et dépoussièrent le marché sur lequel ils évoluent avec une vraie valeur ajoutée. Ces jeunes entrepreneurs qui se risquent a investir dans le recyclage sont promis a un très bel avenir .

Ces jeunes entrepreneurs en herbe décident de se lancer dans un marché très prometteur et font aussi du bien a la planète Hacène Taibi est un jeune Algérien, de 38 ans, qui a un MBA en management marketing. Il préfère parler de «ressources» plutôt que de déchets pour casser l’image de détritus sale envahissant la nature «. Le but de sa PME ? Montrer que ces déchets, notamment le plastic , placés au bon endroit, ont une grande utilité. Cap donc sur la filière du recyclage du plastique. Sa voie est désormais tracée dans le développement durable. Son projet verra le jour au 2e trimestre de 2018 à Bouira dans le recyclage des déchets plastiques notamment le PET , un projet rafraîchissant dans un secteur très porteur avec un véritable engagement sociétal. « L’idée de projet est venu à travers l’association AFEV qui nous à fourni une formation complète sur les métiers verts comprenant trois phases .

Les étapes de création d’une entreprise, l’élaboration d’un business plan et business modèle et enfin le coaching.

Après une étude de marché menu sur le terrain, nous avons constaté une opportunité d’affaire très intéressante car plus de deux millions de tonnes d’emballages plastiques sont produits en Algérie, le taux de recyclage est estimé à seulement 10%» nous dira Hassan avec plein d’ambition et la volonté de faire de son projet un levier économique à long terme. «Il fallait réfléchir à un projet dans un créneau innovant. Je voulais un projet à double dimension sociétale et industrielle. Et c’est comme ça que j’ai opté pour le recyclage du plastique. On va faire de la valorisation des déchets urbains et industriels, du plastique transparent, issu des bouteilles d’eau et de jus.

Le travail consistera à broyer ces bouteilles, Les nettoyer et les sécher pour obtenir des paillettes de PET (polyéthylène téréphtalate) qui serviront uniquement à la fabrication du textile, fibre non tissée, à l’exemple de la ouate, ou des emballages d’œufs et de lessive», nous expliquera Hassen . Un projet économique et environnemental qui servira aussi a débarrasser l’environnement d’un matériau qui met plus de 100 ans pour se dégrader .

Cela n’a pas toujours été rose pour notre jeune entrepreneur «nous avons vécu beaucoup de difficultés pour avoir de l’information fiable par les services concernés, il y a aussi Le problème de matière première causée par l’absence de la culture de tri des déchets en préalable, le nombre de collecteurs etant insuffisant, et nous n’avions pas l’accès aux décharges publics pour faire la collecte nous même et assuré la matière première puisque ce sont les opérateurs informels qui détiennent t le marché.

Il y a aussi le problème de la lourdeur de l’administration qui ne nous facilite pas les choses pourtant notre projet de collecte et recyclage des déchets plastiques permettra de la mise en valeur de matières premières recyclées, donc réduction de l’importation, création de la richesse, création de l’emploi et préservation de l’environnement de la pollution de plastique ».

F. L.