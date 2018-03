Gestion, recyclage et valorisation des déchets : Tout reste encore à faire !

Dossier réalisé par Farida Larbi

En Algérie, le marché de recyclage des déchets est estimé à 38 milliards de dinars. Les Algériens jettent chaque année 11 millions de tonnes de déchets ménagers et assimilés (DMA). Seulement 10% de cette énorme quantité est recyclée sachant qu’une tonne de papier recyclé est l’équivalent de 1,41 tonne de bois économisée, tandis qu’une tonne de plastique recyclée représente l’économie de 650 kgs de pétrole brut. Les causes de ce retard notable en termes de recyclage ont été mises en exergue dans une étude publiée en 2015, par des experts coréens.

L’équipe d’experts qui a mené cette étude dans les wilayas de Blida et de Bordj Bou Arreridj a relevé un manque de l’ancrage culturel de cette pratique, un faible taux de collecte avec l’insuffisance des bacs, l’irrégularité des fréquences de collecte et le manque ou la vétusté des moyens de collecte. Quelle solutions ont eté apportées a ce constat négatif ? Quelles sont les mesures les plus efficaces et durables entreprises ? Quelles sont les limites et contraintes de tous les procédés d’élimination et de valorisation existants ?



Un plan très ambitieux et pourtant … !



En réponse à ces carences et depuis 2001, en ce qui concerne la gestion des déchets, outre de nombreuses lois, l’Etat a créé plusieurs outils institutionnels : une Agence nationale des déchets, un Centre national des technologies plus propres, l'Observatoire national de l’environnement, ainsi qu’un Centre national des formations à l’environnement. Suite au Plan d’action pour l’environnement et le développement durable, notre pays s’est également doté de deux programmes visant une gestion intégrée de ce secteur : Le «Progdem», relatif aux déchets solides municipaux, ainsi que le «Pnagdes», plan national pour les déchets spéciaux. Malgré ces efforts, le secteur de la valorisation des déchets reste vierge en Algérie. Les procédés de recyclages en Algérie sont loin d’atteindre les objectifs malgré toute la volonté politique en la matière. On en est encore au début des opérations. «Quelles sont les difficultés de l’ application de ces différente dispositifs ? La loi s’adapte-t-elle aux réalités de l’industrie algérienne ? Certains articles de la loi doivent-ils être revus ? Le plan de communication et de sensibilisation de l’AND. Est-il efficace ?

Est-il percutant ? Les entreprises disposent-elles de leurs propres centres RD ? Comment est organisée cette activité en Algérie ? Quel rôle joue l’Université en la matière ?» Autant de questions que se posent les spécialistes et autres observateurs qui essayent de comprendre ou se situe les carences qui ne permettent pas au relance d’une véritable industrie du recyclage en Algérie. Avec la chute des cours de pétrole, l’heure est à la bonne utilisation des ressources quelle que soient leurs natures. La biomasse issue des déchets industriels riche en matières organiques provenant principalement de l’industrie agro-alimentaire peut être une source d’énergie très intéressante pour l’Algérie. La biomasse peut être utilisée, aujourd’hui, pour créer des produits commerciaux et industriels tels que les lubrifiants, solvants, adhésifs, carburants et même de l’électricité.



Une stratégie nationale de gestion et de valorisation des déchets à l’horizon 2035, enfin la solution ?



Il s’agit d’une stratégie qui se veut un pas vers une gestion impliquant toutes les parties prenantes, notamment le citoyen, pour l’exploitation de ce gisement appréciable pour l’investissement, sachant que la valeur marchande des déchets valorisables est estimée à plus de 30 milliards de dinars.

Cette stratégie vise à la réduction des déchets à la source, le développement de l’économie circulaire et de l’économie verte, l’accompagnement de la transition par la mise en place de plans nationaux de mise en œuvre et des outils de suivi et d’évaluation efficaces. Elle repose sur plusieurs axes dont la réduction de la production des déchets ménagers, la mise en place progressive des mécanismes de tri sélectif en commençant par les grandes villes dans un premier temps, la poursuite de l’effort d’élimination des décharges sauvages jusqu’à élimination définitive, l’application du principe de «pollueur-payeur» et l’adaptation graduelle des taxes en vue d’assurer le recouvrement des coûts des services relatifs à la gestion des déchets.

L’objectif était prendre en charge près de 13 millions de tonnes de déchets ménagers/an, dont plus de 7 millions de tonnes sont valorisables ce qui constitue un gisement appréciable pour l’investissement. mettre le citoyen au cœur de cette stratégie est l’un des objectifs de ce plan national, étant un acteur incontournable dans cette équation, à travers la sensibilisation et l’amélioration de recouvrement des taxes relatif au ramassage des déchets au niveau des communes. cette stratégie vise la mise en place de mécanisme stimulant le développement du partenariat public-privé (PPP) à commencer avec le ministère de l’Industrie, afin de créer environ 40.000 emplois directs et plus de 200.000 emplois indirects. 160 jeunes porteurs de projets à caractère environnemental seront sélectionnés, 20 d’entre eux seront accompagnés pour concrétiser leurs projets. cette incitative vise à encourager l’implication des jeunes investisseurs dans ce volet d’activité.

