Algérie - Jordanie : Installation d’un groupe parlementaire d’amitié

Un groupe parlementaire d'amitié et de fraternité Algérie-Jordanie a été installé, jeudi à Alger, lequel sera un espace de dialogue, de rapprochement de positions et de coordination entre les parlementaires des deux pays, a indiqué un communiqué de l'APN. Le vice-président de l'APN, Hadj Laïb, a procédé à l'installation de ce groupe parlementaire, en présence du président de la commission des affaires étrangères, de coopération et de la communauté établie à l'étranger, Abdelhamid Si Afif, et de l'ambassadeur de Jordanie à Alger, Mohamed Ali Jaradat, et du représentant du ministère des Affaires étrangères. À ce propos, M. Laïb a indiqué que ce groupe parlementaire d'amitié constituait «un acquis qui vient d'être ajouté aux relations privilégiées liant les deux pays», ajoutant qu'il sera «un espace de dialogue, de concertation, de convergence de position et de coordination entre les parlementaires algériens et jordaniens». Pour sa part, M. Si Afif a salué, lors de cette cérémonie, «les bonnes relations historiques liant les deux pays», affirmant que «l'Algérie est soucieuse de les promouvoir à un niveau de coopération fructueuse au profit des deux pays, notamment en matière d'encouragement de coopération économique, à travers l'activation du rôle de ce groupe d'amitié dans le renforcement du dialogue entre les deux Parlements».

Désignée présidente de ce groupe, la députée Khadidja Righi a indiqué que les relations bilatérales «privilégiées» entre l'Algérie et la Jordanie «seront promues à tous les niveaux». «Ce groupe d'amitié est un «trait d'union entre les deux peuples et les deux institutions législatives», a-t-elle ajouté, appelant à la nécessité de renforcer ces relations pour davantage de rapprochement entre les deux peuples.