Banque islamique de développement : M. Hadjar s’entretient avec la conseillère du président

Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Tahar Hadjar, s'est entretenu, jeudi à Alger, avec la conseillère du président de la Banque islamique de développement pour les sciences, les technologies et l'innovation, Hayat Sindi, sur «le renforcement de la coopération entre les deux parties dans divers domaines, notamment l'enseignement supérieur, la recherche scientifique et la formation».

PUBLIE LE : 31-03-2018 | 0:00