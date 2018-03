Clôture du Conseil directeur de l’Union interparlementaire arabe : Adoption d’une déclaration commune

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a pris part, mercredi, à la dernière séance du Conseil directeur de l'Union interparlementaire (UIP) et à la clôture des travaux de la 138e session de son Assemblée générale à Genève. Cette session, à laquelle a pris part une délégation parlementaire des deux chambres conduite par M. Bensalah, a vu l'adoption de la Déclaration de la 138e session de l'Assemblée générale et des rapports des quatre Commissions permanentes en charge des affaires des Nations unies, du développement durable, du financement et du commerce, de la paix et de la sécurité internationales, de la démocratie et des droits de l'homme, a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. À cette occasion, les groupes géopolitiques africain, arabe et islamique ont présenté leurs rapports contenant le bilan de leurs activités durant cette Assemblée et leurs positions vis-à-vis des points inscrits à l'ordre du jour. Ces groupes sont parvenus à faire inscrire à l'ordre du jour, «une clause urgente relative aux retombées de la décision du Président américain Donald Trump portant transfert de l'ambassade américaine vers la ville occupée d'El-Qods», a ajouté le même communiqué. En marge de cette session, le président du Conseil de la nation s'est entretenu avec la présidente de l'UIP, le président du parlement égyptien, le président de l'Union parlementaire africaine (UPA) et le président du parlement panafricain (PAP).