Algérie - Espagne : Protection sociale au profit des ressortissants des deux pays

Le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, Mourad Zemali, a reçu, jeudi à Alger, l'ambassadeur d'Espagne en Algérie, Santiago Cabanas Ansorena, avec lequel il a évoqué la nécessité de renforcer les relations de coopération entre l'Algérie et l'Espagne, notamment en matière de protection sociale au profit des ressortissants des deux pays, a indiqué un communiqué du ministère. L'entretien a été l'occasion de passer en revue les relations de coopération bilatérale en matière d'emploi, de sécurité sociale, ainsi que les voies et moyens de leur promotion, a précisé le communiqué. Le ministre a salué, à ce propos, «les relations solides unissant l'Algérie et l'Espagne dans tous les domaines», soulignant la nécessité de «les renforcer et de les promouvoir, particulièrement en matière de protection sociale au profit des ressortissants des deux pays». Pour sa part, M. Ansorena s'est félicité des relations importantes existant entre les deux pays, exprimant sa volonté à les renforcer davantage. L'audience a été marquée par la présentation d'un exposé sur le système national en matière de sécurité sociale, la politique nationale de l'emploi et les différents dispositifs mis en place par les pouvoirs publics dans le but d'encourager les jeunes à la création des micro-entreprises et de faciliter leur insertion dans le monde du travail, a ajouté la même source. Les deux parties sont convenues d'organiser des rencontres entre experts des deux pays et organismes en charge de l'emploi et de la sécurité sociale, permettant d'échanger les expériences et expertises en matière de promotion de l'emploi et de développement de la protection sociale au profit des ressortissants des deux pays, à travers, notamment, la préparation d'une convention bilatérale dans le domaine de la sécurité sociale.

M. Hamel évoque des relations privilégiées entre les deux pays

Le Directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, a passé en revue, jeudi à Alger, avec l'ambassadeur d'Espagne à Alger, Santiago Cabanas, les relations privilégiées liant les deux pays, notamment en matière de sécurité et les moyens de les développer dans un cadre régional complémentaire, indique un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Lors d'une audience qu'il a accordée à l'ambassadeur espagnol au siège de la DGSN, le général major Hamel a évoqué «les relations privilégiées entre les deux pays, notamment en matière sécuritaire et les moyens de les développer dans un cadre de coopération sécuritaire régionale complémentaire, à travers l'échange d'expertises et d'expériences dans les domaines de la formation spécialisée et de la police scientifique, en vue de développer et d'actualiser les connaissances et de promouvoir les compétences des organes chargés de la mise en application de la loi», précise le communiqué.