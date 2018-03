Algérie - Koweït : M. Bouhadja : « L’Algérie, soucieuse des intérêts et de l’unité de la ouma arabe »

M. Bouhadja a affirmé, jeudi à Alger, lors d'un entretien avec l'ambassadeur du Koweït, Mohamed Ech-Choubou, que l'Algérie était soucieuse des intérêts et de l'unité de la «ouma» arabe.

Le président de l'APN, qui a évoqué avec l'ambassadeur du Koweït la situation prévalant dans la région arabe, a mis en avant «l'attachement constant de l'Algérie au règlement pacifique des conflits et à la préservation des intérêts et de l'unité de la ouma arabe». Rappelant le rôle de l'Algérie au double plan régional et international, M. Bouhadja a mis en avant les efforts déployés par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, dont la sagesse et la clairvoyance ont permis à l'Algérie de renouer avec la paix et la sécurité, après une décennie tragique. Lors de cet entretien, qui s'est déroulé dans un climat empreint de «sincérité et de fraternité», les deux parties ont passé en revue les relations historiques existant entre l'Algérie et le Koweït, soulignant, dans ce cadre, la nécessité de mettre a profit les dénominateurs communs pour la promotion et la diversification de la coopérations à tous les niveaux, a ajouté le communiqué de l'APN. Le président de l'APN a fait état, à ce propos, de la prochaine installation du groupe parlementaire d'amitié «Algérie-Koweït», qui favorisera, a-t-il dit, «la communication et l'échange d'expériences entre les deux pays frères». Après avoir rappelé le soutien du Koweït à la guerre de Libération nationale, M. Bouhadja a mis l'accent sur la nécessité de consolider les relations bilatérales, notamment à travers la promotion de l'investissement, affirmant, à ce propos, que l'Algérie, en sus de la stabilité qu'elle connaît, disposait d'un climat d'affaires incitatif. Pour sa part, l'ambassadeur koweïtien, M. Mohamed Ech-Choubou, a rappelé que l'Algérie et le Koweït avaient plusieurs dénominateurs communs et une concordance des points de vue à l'égard des causes justes, à l'image de la cause palestinienne, mettant l'accent, à cet effet, sur l'importance de renforcer les relations bilatérales dans les différents domaines. L'audience s'est déroulée en présence des deux vice-présidents de l'APN, MM. El-Hadj El-Ayeb et Mohamed Abi Ismaïl, et du président de la commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l'étranger, Abdelhamid Si Affif.