Cybersécurité : Appel à la création d’une instance auprès de la présidence

Les participants au séminaire international sur la cyber sécurité (ISC-2018), organisé sur le thème «Les E-services et la sécurité publique», ont appelé à la création d'une instance technique auprès de la présidence de la République, composée de toutes les compétences relevant des institutions de l'État concernées par la lutte contre la cybercriminalité. Cette instance comprendra le Service central de la cyberdéfense et la sécurité des systèmes informatiques, le Commandement de la Gendarmerie nationale, la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), outre l'Organe national de prévention et de lutte contre les infractions liés aux TIC, en vue de «coordonner les efforts et mutualiser les compétences nationales pour une lutte efficace contre la cybercriminalité en phase de la grande mutation numérique que connaît l'Algérie». Au terme de cette rencontre de deux jours, les participants ont appelé les autorités concernées à «renforcer en ressource humaine spécialisée et outils techniques développés les structures nationales et les services de sécurité en charge de la prévention et de la lutte contre les infractions liés aux TIC». Ils ont plaidé également pour «la consolidation des réalisations actuelles en matières de lutte contre la cybercriminalité, en associant l'ensemble des parties nationales agissantes et en prenant en compte toutes les menaces cybernétiques, notamment celles liées aux E-services».

Dans le cadre de lutte contre la cybercriminalité, les participants ont recommandé en outre «la mise en place d'un incubateur national pour les start-up algériennes dans le domaine de la cybersécurité, en vue de développer une technologie algérienne, seul garant d'un cyberespace national sécurisé». À ce propos, ils ont appelé à l'association de l'université algérienne et des différents centres de recherche, à travers «le lancement de projets de recherche en cybersécurité, pour favoriser l'émergence de compétences nationales dans ce domaine sensible et créer le label algérien».

De même qu'a été recommandé l'association du citoyen, de la société civile, des différents ministères et instances nationales concernés à la consécration d'une nouvelle culture de cyber sécurité, à travers «la coopération directe avec les corps de sécurité pour garantir la cybersécurité nationale et la prévention contre la cybercriminalité». Par ailleurs, les participants à ce séminaire ont mis en exergue l'importance du renforcement de la coopération en matière de cybersécurité, notamment avec les pays dont l'expérience est reconnue et du suivi de la mise en œuvre de ces recommandations, à travers la création d'une commission qui veille à la concrétisation d'un plan d'action dans ce sens. Soulignant le haut niveau des experts intervenants et la diversité du programme, les participants ont plaidé pour la promotion de ce séminaire international en «conférence internationale sur la cybersécurité». Dans une allocution, au terme des travaux de ce séminaire, le Commandant de la GN, le général major Menad Nouba, a affirmé que ses services s'attelleront «de suite» à la prise en charge des recommandations, soulignant, à ce propos, que «le travail dans ce domaine n'est jamais fini, et que la nature du cyberespace exige des efforts continus pour construire la confiance numérique essentielle à la pérennité de tous les E-services disponibles dans le cyberespace».