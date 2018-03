Centre de la communication gouvernementale : Lancement du réseau arabe dans la région MENA

Le Centre international de la communication gouvernementale du Gouvernement de Sharjah (SGMB) a lancé jeudi le réseau arabe de communication gouvernementale dans la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), pour être au diapason des développements professionnels en matière de communication gouvernementale.

Lancé en marge des travaux du 7e Forum international de la communication gouvernementale (IGCF), organisé à Expo Center (Sharjah) sur le thème «Le millénaire numérique, où va-t-on ?» auxquels participe le directeur général de l'agence Algérie Presse Service (APS), Abdelhamid Kacha, ce réseau vise, selon le président du conseil médiatique de Sharjah, Sheikh Sultan Bin Ahmed Al Qasimi, à opérer un développement «qualitatif et concret en matière de communication gouvernementale en soutenant davantage le personnel de ce secteur et renforçant la communication entre les gouvernements afin de contribuer au développement durable».

Ce réseau, a-t-il poursuivi, permettra à ses membres d'avoir accès à sa bibliothèque personnelle, doté d'un grand nombre de recherches, d'études et de rapports traitant de plusieurs sujets relatifs à la communication gouvernementale et les pratiques professionnelles les plus modernes y afférentes. Il ouvrira, également, la voie aux membres pour se contacter en vue d'échanger les expertises et le savoir-faire sur les méthodes de la communication gouvernementale.