Liberté de la presse en Algérie : une réalité incontestable

«La liberté de la presse en Algérie est une réalité incontestable consacrée quotidiennement», a indiqué, avant-hier, le ministre de la Communication, M. Djamel Kaouane, lors du Forum d'El-Djoumhouria, au cours duquel il a présenté une communication sur le thème «La presse algérienne face aux défis du numérique», et ce à l’occasion du 55e anniversaire de la parution du premier numéro du journal.

Le ministre a souligné que le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, veille au respect de la liberté d’expression dont il est le garant. Il a rappelé que le Président a porté cette garantie jusque dans la Constitution, et continue de porter une vision pour l’ensemble de la corporation à laquelle il entend donner les moyens de s’organiser et de s’autoréguler, à travers l’Autorité de régulation à laquelle les journalistes professionnels pourront donner sa raison d’être et qui pourront également solliciter le fonds d’aide à la presse écrite.

Concernant les défis du numérique, il a souligné que l’Algérie n’est pas en reste dans ce mouvement, et que le pays recense 21 millions d’utilisateurs d’internet et de réseaux sociaux, selon les statistiques de Hootsuite et We Are Social.

Le ministre estime que le passage au numérique est un défi pour la presse qui impose sa transition comme une étape incontournable dans le devenir de la corporation. Il précise qu’il s’agit d’un tournant que la presse peut négocier avec plus de sérénité avec le soutien des pouvoirs publics.

Il mentionne qu’il y a eu, depuis 2014, plus de 60 titres qui ont dû fermer pour raison économique.

«Malgré ces soubresauts, il se passera encore un peu de temps avant que le papier ne devienne en Algérie un vecteur d’information inopérant et non viable, mais il est évident que nous sommes déjà dans l’ère technologique qui prépare à la disparition du support papier», a-t-il encore déclaré.

Toutefois, de nombreuses questions s’imposent : «Qu’adviendra-t-il des métiers traditionnels de la presse et de leurs artisans ? Qu’en sera-t-il de cette chaîne d’intervenants qui contribuent à la fabrication du journal jusqu’à sa sortie des imprimeries et sa distribution dans les kiosques ? Quel devenir pour ces derniers qui vivent du commerce des journaux ?» M. Kaouane estime que «dans cet élan vers le numérique, au demeurant contraignant dans ses moments de transitions, il y a des enjeux pour la corporation qu’il ne faut pas perdre de vue, qu’ils sont plus engageants que ce saut technologique. Il s’agit, bien évidemment, du devenir de la corporation qui doit, du fait de ces mutations, prendre conscience des risques qui pèsent sur ses acquis éthiques et professionnels, sans lesquels, dans la cacophonie de la sphère numérique et des réseaux sociaux, elle n’arriverait à marquer sa différence fondatrice et fondamentale, qui en fait un médiateur crédible et donc incontournable de l’information juste, sourcée et fondée».

Pour le ministre, c’est un rude combat qui attend la corporation dans le labyrinthe de l’information sur internet, celui de l’exactitude, de la justesse de l’information, «parfois face aux autres et souvent face à sa propre conscience».

Abordant la crise actuelle qui touche l’entreprise, de manière générale, et les entreprises de la presse, en particulier, le ministre de la Communication a tenu à préciser que «le modèle de soutien par la publicité institutionnelle a montré ses limites, et pointe la nécessité, pour les éditeurs, de rechercher et d’imaginer des solutions et des alternatives à la manne publicitaire publique, dont je tiens à rappeler, encore une fois, qu’elle ne représentait, à ses forts moments, que 20% de l’ensemble de la publicité disponible en Algérie, et, au jour d’aujourd’hui, cette manne a reculé, en quatre années, de plus de 60%».

En réponse aux questions des journalistes sur l’incidence directe du recule de la publicité publique sur le maintien en vie ou la disparition de certains titres, il a indiqué que les pouvoirs publics n’ont jamais failli à leur responsabilité de soutien à la presse, et si un journal est défaillant, dit-il, la responsabilité engage ses propriétaires. «La presse algérienne n’aurait jamais existé sans le soutien de l’État», a-t-il ajouté. Concernant l’autorité de régulation, M. Djamel Kaouane a expliqué d’abord que la création de cette instance figure au plan d’action du gouvernement, en rassurant que les choses avancent convenablement et dans la bonne direction. «L’autorité devra voir le jour dans les plus brefs délais possibles», a déclaré le ministre, en précisant que l’étude des textes portant sa création a été achevée.



Un journal pionnier de la presse régionale arabophone



Le journal El-Djoumhouria, qui a fêté, jeudi dernier, le 55e anniversaire de la parution de son premier numéro de ex-La République, est considéré comme le pionnier de la presse régionale arabophone, mais aussi une grande école qui a donné à la corporation de la presse de grands noms, dont deux tombés sous les balles du terrorisme pendant la décennie noire, en l’occurrence Djamel Eddine Zaïter et Bakhati Benaouda. Plusieurs personnalités, des autorités locales, des représentants des deux chambres parlementaires et de la société civile ont pris part à la cérémonie de cet évènement.



Les TV et radios publiques diffuseront sur Alcomsat1



Les chaînes de télévision et radios publiques diffuseront leurs programmes sur le satellite algérien Alcomsat1, a révélé le ministre.

«Alcomsat1 est un acquis considérable pour la souveraineté numérique de notre pays», a déclaré le ministre, avant de faire savoir que les essais techniques pour la réception des chaînes de télévision et radiophoniques ont été concluants.

Il a ajouté qu’AlcomSat1 est de la dernière génération et dispose d’une capacité de réception de plus d’une centaine de chaînes de télévision qui diffusent en HD.

Il a annoncé, par ailleurs, que les chaînes TV et plus de 50 radios publiques, ainsi que le fil d'Algérie presse service (APS) diffuseront à partir d’AlcomSat1, tout en précisant que la porte reste ouverte pour les chaînes de TV privées, qui, dit-il, «sont les bienvenues». Amel Saher