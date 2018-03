Entrée illégale par les frontières sud du pays : 500 tentatives enregistrées quotidiennement

Intervenant à son tour, le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Noureddine Bedoui, a fait état de quelque 500 tentatives d’entrée illégale sur le territoire national, enregistrées quotidiennement aux frontières sud du pays.

Dans ce contexte, il rappelle que l’approche de l’Algérie en matière de traitement du dossier de la migration clandestine repose

sur le «respect rigoureux» des droits de l’homme, conformément aux traités internationaux et à la législation nationale.

Répondant à une question du sénateur, M. Mohamed Boubtima, sur les mesures prises pour la prise en charge du dossier de la migration clandestine, M. Bedoui a indiqué que «l’opération de recensement des migrants clandestins est très complexe, car n’étant pas soumise à une déclaration des concernés (migrants clandestins), mais plutôt aux enquêtes menées par les services concernés». «Les pouvoirs publics, en collaboration avec les corps de sécurité combinés, notamment les forces de l’Armée nationale populaire (ANP), stationnaires sur les frontières, font face à ce phénomène ; ce qui a permis de réduire le flux de migrants clandestins en Algérie, en tant que mesure préventive», a-t-il dit, expliquant à ce propos que «des enquêtes ont démontré que des réseaux criminels encourageaient l’entrée de migrants sur le territoire national, dont plusieurs avaient été démantelés ». M. Bedoui a réaffirmé que l’approche de l’Algérie en matière de traitement du phénomène de la migration clandestine reposait sur le «respect rigoureux des droits de l’homme, conformément aux traités internationaux, ratifiés par l’Algérie et à la législation nationale, en l’occurrence la loi N°08-11, relative aux conditions d’entrée, de résidence et de déplacement des étrangers en Algérie», ajoutant que cette loi «constitue le cadre général de la question de déplacement et de résidence des étrangers en Algérie, aussi bien ceux qui se trouvent dans le pays de manière régulière que ceux qui s’y sont introduits illégalement». La législation nationale «garantit la protection aux étrangers qui entrent de manière régulière en Algérie et un traitement spécial aux catégories vulnérables de migrants clandestins lors des opérations de rapatriement vers leur pays d’origine (mineurs, femmes enceinte...), a expliqué le ministre, qui a ajouté que la loi «interdit tout déplacement ou séjour d’étranger sur le territoire national de manière illégale. «Il s’agit là d’un droit souverain de l’Etat», a-t-il soutenu.

M. Bedoui a indiqué que «sur instruction du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, les pouvoirs publics veillent à traiter les différents aspects inhérents à ce dossier, notamment la sécurité des citoyens et du pays», estimant qu’«il s’agit là d’un droit souverain, légitime et non négociable». «Les différentes institutions de l’Etat réservent un traitement humain aux migrants clandestins, lors de leur prise en charge», a-t-il rappelé. «L’Algérie croit profondément que plusieurs migrants clandestins sont contraints de venir dans notre pays, en quête de sécurité», a-t-il affirmé, précisant que «des groupes et des réseaux criminels organisés exploitent leur situation vulnérable et activent dans la clandestinité en vue de faciliter l’arrivée d’autres migrants pour les exploiter». M. Bedoui a indiqué que l’Algérie etait consciente de ces dangers, saluant «les efforts consentis par l’Etat pour endiguer ce phénomène».

Il a affirmé, d’autre part, que le phénomène de la migration clandestine «exige la conjugaison des efforts internationaux pour traiter cette question», d’autant que «les rapports internationaux, notamment ceux de l’ONU font état d’une crise alimentaire au Sahel, ce qui aggravera davantage la situation, d’où l’importance de remédier en urgence à cette situation, à travers la conjugaison des efforts internationaux et la mobilisation des ressources pour aider les zones affectées».

Par ailleurs, M. Bedoui a salué l’allocution prononcée par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, aux travaux de la 138e Assemblée générale de l’Union interparlementaire (UIP) à Genève, dans laquelle il a réaffirmé la position de l’Algérie vis-à-vis de la question des réfugiés et de la migration illégale, affirmant que le traitement positif de la migration requiert l’adoption d’une approche globale axée sur les différents aspects de ce phénomène.



Collectivités locales

Le projet de loi sur les collectivités territoriales consolidera les missions relatives au développement local



Par ailleurs, et répondant à la question du membre du Conseil de la nation Nacer Bennebri au sujet de la révision des Codes communal et de wilaya, M. Bedoui a précisé que le projet de loi relatif aux collectivités territoriales, dont l’élaboration a atteint «une phase avancée», conférera un rôle «pionnier» en matière de missions relatives au développement local ».

Selon lui, «l’amendement constitutionnel, initié par le Président de la République en 2016, a induit un changement dans le concept de décentralisation, qui est devenu un concept dynamique introduisant les valeurs de participation et de concertation dans l’élaboration des programmes et leur concrétisation sur terrain, d’où la nécessité d’une loi unifiée relative aux collectivités territoriales», et qui «conférera inéluctablement un rôle pionnier aux différentes missions, notamment dans le volet du développement». Ce projet de loi, dont l’élaboration a atteint une phase avancée, a pour objectif le «renforcement des prérogatives» des Assemblées locales élues pour relancer la dynamique de développement et répondre aux aspirations de la population ainsi qu’une «répartition claire des prérogatives» et «la rationalisation» de l’intervention des collectivités territoriales à travers la «révision de l’organisation et du fonctionnement» des entreprises publiques locales, conformément à la nouvelle vision économique, a-t-il expliqué encore. Il s’agit également de recourir à «la délégation du service public pour associer les acteurs et les jeunes porteurs de projet à la gestion des structures locales», a ajouté le ministre. La loi en question vise, par ailleurs, à conférer davantage d’autonomie à la prise de décision au niveau des collectivités locales à la faveur de la révision du contrôle de la tutelle, la réorganisation des méthodes de son exercice et «la promotion» des valeurs de solidarité et de coopération inter collectivités locales en tant que mécanismes «efficaces» à la disposition de l’élu local en prévision d’une développement durable et équilibré», a-t-il indiqué. Le ministre de l’Intérieur a rappelé les «réformes profondes» engagées par son département dans les domaines de la finance et de la fiscalité locale qui seront couronnées par la promulgation d’une loi sur la fiscalité locale, comme prévu au Plan d’action du gouvernement.



La création de wilayas déléguées « requiert la mobilisation de ressources conséquentes »



Concernant la révision du découpage administratif, M. Bedoui a souligné que le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, «a défini les contours d’une nouvelle organisation administrative» lors du Conseil des ministres restreint de janvier 2015, consacré à l’examen du développement local dans le Sud et les Hauts-Plateaux, une feuille de route que «nous suivons pour la concrétisation de toutes les axes de ce plan stratégique» qui, au départ, concernait l’organisation administrative des wilayas du Sud, a-t-il dit. Rappelant que la mise en place depuis juin 2015 de plusieurs mesures visant à «assurer dans des meilleures conditions» le lancement des services des wilayas déléguées au Sud et à «mobiliser d’importants moyens matériels, humains et financiers en vue de concrétiser la détermination de l’Etat à rapprocher l’administration du citoyen et prendre en charge ses préoccupations», le ministre qui a fait savoir que ses services s’emploient à «assurer toutes les conditions nécessaires pour rendre les wilayas déléguées complètement fonctionnelles» à travers «la révision du cadre organisationnel régissant ces wilayas et l’installation de tous les services en assurant leur disponibilité à répondre aux exigences du développement».

Affirmant que «la réorganisation administrative relève des prérogatives du Président de la République», le ministre de l’Intérieur a indiqué que cette opération «requiert la mobilisation de ressources conséquentes». Il a rappelé, dans ce sens, la mobilisation de quelque 16,6 milliards DA pour la création des wilayas déléguées au niveau du Sud outre le recrutement de 796 fonctionnaires dont 541 permanents en accordant la priorité à la population de cette région.

Ces wilayas déléguées ont été dotées des mêmes services et directions existant au niveau des wilayas mères, a fait savoir le ministre, qui a évoqué également «l’affectation de 315 logements de fonction pour les cadres, l’attribution de 12 milliards de DA pour le réaménagement urbain et leur dotation de 64 véhicules 4x4.

«Le gouvernement et le parlement doivent tenir compte de toutes les données de terrain au niveau national notamment en termes économiques pour aller sereinement vers la concrétisation de l’objectif escompté, à savoir la création, de manière adéquate et en temps opportun, de nouvelles wilayas déléguées dans les Hauts-plateaux», a estimé M. Bedoui ajoutant «qu’il ne s’agit pas simplement d’un texte réglementaire à promulguer mais d’études approfondies et de mesures et préparatifs intensifiées en cours d’élaboration».



Le permis de conduire biométrique électronique et la carte d’immatriculation électronique sur le point d’être lancés



Par ailleurs, et en réponse à la question du membre du Conseil la nation, Rachid Boushaba sur le déroulement du projet de la carte nationale biométrique, le ministre a affirmé que l’Algérie a concrétisé «grandes choses en matière de mutation vers l’administration électronique dans le cadre du programme du Président de la République tendant à «moderniser et améliorer le service public et mettre fin à la bureaucratie», soulignant «les résultats positifs» réalisés, dans ce cadre, en faveur du citoyen et du processus du développement socio-économique.

Après avoir rappelé la numérisation de l’état civil puis l’émission des documents biométriques, à commencer par le passeport biométrique électronique et la mise en service de la carte d’identité nationale électronique, le ministre de l’Intérieur a indiqué que ses services étaient sur «le point de lancer» le permis de conduire biométrique électronique et la carte d’immatriculation électronique. À ce propos, il a précisé que l’objectif de la mise en service de la carte d’identité nationale biométrique et électronique, dont «plus de 8.300.000 unités ont été émises depuis l’année 2016» était de «contrecarrer la fraude liée à l’identité, simplifier les procédures administratives, alléger les dossiers administratifs et lutter contre la bureaucratie», outre la rationalisation des dépenses publiques, ainsi qu’une meilleure exploitation des ressources disponibles.



« Plus de 8.300.000 cartes d’identité nationale, biométrique et électronique, ont été délivrées depuis l’année 2016 »



Il a indiqué également que «seule la carte d’identité biométrique sera en circulation à partir de l’année 2021 et remplacera «la carte, en papier, actuelle au nombre de 30 millions». Soulignant que la carte d’identité nationale biométrique et électronique a été confectionnée conformément aux normes internationales et qu’elle renfermait toutes les données relatives à la vie quotidienne du citoyen dans ses relations avec les administrations, M. Bedoui a fait savoir qu’un module avait été intégré à la puce permettant de stocker «les renseignements susceptibles de changer», telle que l’adresse personnelle.

M. Bedoui a fait également état de l’acquisition de «terminaux (lecteurs) qui seront distribués à l’ensemble des communes du pays au cours du mois de mai prochain» et qui permettront de «demander et délivrer tous les documents biométriques par voie exclusivement électronique». Il a évoqué par ailleurs «le développement d’applications et de solutions techniques visant à faciliter les procédures administratives au citoyen». Le ministre de l’Intérieur a précisé, en dernier, que son département avait conclu une convention avec

Algérie Poste pour la lecture de ces cartes au niveau des bureaux de poste, affirmant que cette opération «sera suivie par d’autres en vue de permettre l’accès, via cette carte, à davantage de prestations dans divers domaines, notamment la santé, la solidarité, la justice et l’habitat».

Amel Zemouri