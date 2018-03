6e Conférence sur le droit des peuples à la résistance : l’Afrique du Sud salue la position algérienne

La ministre sud-africaine des Relations internationales et de la Coopération (DIRCO), Mme Lindwe Sisulu, et le ministre de la Coopération de la République arabe sahraouie démocratique (RASD), Buhali Siid, ont signé, jeudi à Pretoria, un mémorandum d’entente portant sur l’assistance technique, et procédé à un échange de notes sur l’assistance humanitaire pour la RASD. La cérémonie de signature, ouverte aux médias, a été organisée en présence du corps diplomatique africain accrédité à Pretoria, les cadres du DIRCO et du Congrès national africain (ANC). «La conclusion de ces instruments juridiques dénote de la volonté des deux pays à rehausser leurs relations et à renforcer la coopération bilatérale», a-t-on souligné.

Par ailleurs, le membre du Congrès national africain, au pouvoir en Afrique du Sud, Zwelivelile Mandela, petit-fils de Nelson Mandela, a salué le soutien «ferme» de l’Algérie à l’autodétermination du peuple du Sahara occidental, et ce à la veille de la 6e Conférence internationale d’Alger sur le droit des peuples à la résistance à laquelle il prendra part. «Aujourd'hui, nous saluons le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et le courageux peuple algérien qui soutiennent fermement l'autodétermination du peuple de la dernière colonie en Afrique, à savoir le Sahara occidental», a-t-il ainsi écrit, dans un texte publié sur son compte sur les réseaux sociaux. «Nous tenons particulièrement à remercier Son Excellence le Président Bouteflika qui assurait alors, en tant que ministre des Affaires étrangères, la présidence de l'Assemblée générale de l'ONU, qui a finalement aboli le régime brutal de l'apartheid en 1974», a-t-il soutenu. Et d'ajouter : «Nous resterons éternellement reconnaissants pour cette position historique, et nous saluons le courageux peuple algérien.» Il a, en outre, rendu hommage à la «courageuse armée algérienne et aux plus de 1,5 million d'Algériens qui ont sacrifié leur vie dans la lutte contre le colonialisme et défendu le droit à l'autodétermination du peuple sahraoui». Zwelivelile Mandela est député du Congrès national africain (ANC), parti dont son grand-père, Mandela, était le président de 1991 à 1994. C'est d’ailleurs à l’occasion de la célébration du centenaire de Nelson Mandela (1918-2018) qu’il a envoyé ce message, soulignant la proximité du leader sud-africain avec l’Algérie. «Mon grand-père considérait l'Algérie comme sa deuxième maison, et nous aussi comme la notre», a-t-il insisté, rappelant à ce titre le séjour de Madiba en Algérie, où il a suivi une formation militaire afin de poursuivre la lutte armée, «un tournant majeur dans notre lutte», s'est-il félicité.

R. I.

-------------------/////////////////////

Une nouvelle association brésilienne de solidarité



Une nouvelle association brésilienne de solidarité avec le peuple sahraoui a été créée à Brasilia, en présence du représentant du Front Polisario au Brésil, Embarek Ahmed, qui a présenté un exposé détaillé sur les derniers développements de la question sahraouie, a rapporté jeudi l'Agence de presse sahraouie (SPS), citant la représentation du Front Polisario au Brésil. L'ex-députée brésilienne, Maria José, a été désignée présidente de cette association, Marcos Tenorio, vice-président et Fernando, Secrétaire Général de l'association.