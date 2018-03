Incendie de Kemerovo : M. Messahel signe le registre de condoléances à l’ambassade de Russie

Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a signé, hier à l'ambassade de Russie à Alger, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, le registre de condoléances suite au décès de 64 Russes dans un incendie qui s'est déclaré au niveau d'un centre commercial dans la ville de Kemerovo. «C’est avec une grande affliction que nous avons appris la nouvelle de la tragédie qui vient de frapper le peuple russe ami suite à l'incendie qui s'est déclaré dans un centre commercial à Kemerovo, faisant 64 morts, dont un grand nombre d'enfants», a écrit M. Messahel, exprimant «la solidarité du peuple et du gouvernement algériens avec le peuple russe et les famille des victimes». «Je vous exprime, au nom du Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, du gouvernement et du peuple algériens, et en mon nom personnel, mes condoléances les plus attristées en cette douloureuse épreuve», a-t-il ajouté. M. Messahel a indiqué que «l'Algérie partage la tristesse et le deuil du peuple russe», ajoutant : «Je m'incline, aujourd'hui à l'ambassade russe à Alger, devant la mémoire des victimes de cet incendie, et réitère la solidarité de l'Algérie avec le gouvernement et le peuple russes, ainsi qu'avec les familles de victimes.»