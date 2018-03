MDN, Tipasa : Destruction de 12 casemates

Un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP) a découvert et détruit, mardi à Tipasa, 12 casemates et des outils servant dans la fabrication d’explosifs, alors que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté à Skikda un élément de soutien aux groupes terroristes, a indiqué hier un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). «Dans le cadre de la lutte antiterroriste et lors d'une opération de recherche et de fouille à Tipasa/1re RM, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 27 mars 2018, 12 casemates, des outils servant dans la fabrication d'explosifs, ainsi que d'autres objets, tandis que des éléments de la Gendarmerie nationale ont arrêté, à Skikda/5e RM, un élément de soutien aux groupes terroristes», note le communiqué.

Par ailleurs, et dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont appréhendé 4 criminels et saisi 4 armes à feu et une quantité de munition à Tlemcen/2e RM, Laghouat/4e RM et Batna/5e RM, alors que 37 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été interceptés à Tlemcen et à Adrar», ajoute la même source.