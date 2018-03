Réalisation de 4.000 logements LPA à Alger : Enquêtes foncières sur les assiettes devant abriter les sites

S’exprimant hier, en marge de la session ordinaire des travaux de l’Assemblée populaire de wilaya (APW), M. Zoukh a fait savoir que les services de wilaya avaient déterminé les assiettes foncières nécessaires à la réalisation des 4.000 logements au titre de la formule LPA, précisant que l’enquête foncière pour vérifier leur conformité se poursuivait.

Relevant que les 4.000 logements LPA accordés à la wilaya d’Alger étaient un quota initial, le wali a indiqué que l’enquête foncière porterait à l’avenir sur une plus grande superficie, afin de satisfaire aux demandes des citoyens désireux de souscrire à cette offre. Abordant les efforts de développement au niveau de la capitale, M. Zoukh a évoqué le bilan des opérations de relogement à partir de juin 2014 dont ont bénéficié plus de 80.000 familles, soit près de 400.000 citoyens parmi les habitants des bidonvilles et des habitations précaires, affirmant, à ce propos, que ces opérations allaient se poursuivre jusqu’à éradication totale de l’habitat précaire au niveau de la capitale du pays. Il a fait savoir, dans ce sens, que la moitié du programme de logements au niveau de la wilaya avait été consommée, tandis que l’autre moitié sera distribuée aux citoyens dans les différents formules disponibles, faisant état de la réalisation en cours de près de 12.000 logement dans la formule sociale participative. Il a affirmé, par ailleurs, que la wilaya d’Alger avait «accompli de grands pas» en matière d’éradication des habitations précaires et d’aménagement urbain, dans le cadre du plan stratégique d’Alger. Évoquant l’opération de réhabilitation du parc immobilier de la wilaya d’Alger, M. Zoukh a souligné qu’outre du montant de 4.000 milliards de centimes arrêté pour cette opération, une enveloppe supplémentaire de 1.700 milliards de centimes y a été octroyée par le Fonds commun des collectivités locales au titre de l’exercice 2018. À rappeler que 1.692 immeubles ont été restaurés à la wilaya d’Alger à ce jour, outre 3.927 autres en cours d’aménagement. À ce propos, M. Zoukh a affirmé qu’aujourd’hui les chantiers d’aménagement des immeubles sont «100% algériens», grâce aux compétences algériennes issues du secteur de la formation professionnelle ayant acquis une expérience leur permettant d’assurer le suivi de ces ateliers. Dans un autre sillage, les travaux de l’APW ont permis de dévoiler une partie des préparatifs relatifs aux mois de Ramadhan, annonçant qu’une commission de wilaya a été mise sur pied pour veiller sur la distribution des aides financières en faveur des familles nécessiteuses, dont le montant ne devrait pas être inférieur à 5.000 DA.