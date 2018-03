Dans la lucarne : Vers la délocalisation des verts ?

Les spécialistes n’avaient pas tort de dire que l’évolution d’une sélection nationale, au stade du 5-Juillet, n’a jamais été facile. On ne l’appelait pas «dar Echraâ fel batal». Cela s’est vérifié déjà avec le sélectionneur national Christian Gourcuff, lorsqu’il a été sifflé suite à sa défaite en amical contre la Guinée (2 à 1). Même sa victoire sur le score de 1 à 0 devant le Sénégal n’avait pas réussi à faire baisser la tension dans les travées du 5-Juillet. On peut dire que lorsque les supporters sont remontés contre un coach personne ne peut les dissuader du contraire. Pourtant, personne ne peut accepter de telles attitudes qui ne font que perturber l’évolution d’un groupe. On avait affiché une pancarte sur laquelle il était écrit : «Gourcuff dégage». C’était, d’ailleurs, le premier point de discorde entre Gourcuff et son employeur, la FAF. Il avait voulu partir et ce malgré que les joueurs étaient de son côté. Ils l’avaient montré ouvertement lors du match officiel, à Addis Abbeba, entre l’Ethiopie et l’Algérie (3 à 3). Les joueurs, notamment

« pros », l’avaient entouré tout en l’enlaçant. Une façon de montrer qu’ils étaient, en ce moment-là, contre son départ. Ce qui a été considéré comme quelque chose de bizarre du fait qu’ils n’avaient pas à faire montre de telles positions. C’est une question qui concernait, à l’époque, la FAF et le sélectionneur national. Il y avait aussi sa communication dans une réunion au Canada sur le sport. Par le passé, c'est-à-dire avant Gourcuff, le stade du 5-Juillet, du moins son public, était vu comme le baromètre par excellence pour vous donner ou pas le « quitus ». C'est-à-dire, si les supporters sont satisfaits par la prestation des verts ou pas. Dans cette problématique, le meilleur moyen de les faire revenir à la raison, c’est de pratiquer un beau football et arriver à les convaincre par le jeu et aussi le résultat contre des

« calibres » qui se respectent. Les supporters ne sont plus des « niais » à qui on peut « fourguer » n’importe quoi. Toujours est-il, l’insulte n’est jamais appropriée et qu’on ne doit pas encourager. Bien au contraire, il faudra respecter sa sélection sans verser dans l’invective et le négativisme outrancier. La critique est, cependant, quelque chose que personne ne peut nier ou se dire qu’on est au dessus du lot et qu’on a atteint la perfection. Ce n’est pas vrai pour toutes les nations qui évoluent dans cette discipline. L’équipe de France qui a perdu, at home, devant la Colombie, en amical, sur le score de 3 à2 alors qu’elle avait mené par de 2 à 0, avait suscité le courroux de tous. C’est vrai que Didier Deschamps et ses joueurs n’ont pas apprécié les critiques de la presse. Griezmann leur avait même dit : « il faudra nous aider à aller de l’avant. » On lui a rétorqué : « ce n’est pas notre rôle de dire du bien sur l’équipe.» Lorsqu’elle joue bien et elle arrive à convaincre par son comportement et sa prestation, tout le monde sera alors de lui-même derrière elle. Et elle sera critiquée lorsqu’elle ne parvient pas à convaincre. Il est clair que notre sélection n’est pas encore au « top ». Tout le monde le sait. Toutefois, elle essaye d’y arriver. C’est vrai qu’elle se prépare aux échéances officielles comme le prochain match contre la Gambie, à Banjul, où elle devra utiliser à bon escient les matches amicaux. Certes, ils diffèrent sensiblement des matches officiels, mais c’est toujours une façon de donner la meilleure lecture au staff technique sur la forme des joueurs et surtout l’application concrète du schéma tactique à privilégier, le cas échéant. Il est vrai que le motif tient la route poussant les verts à changer de domiciliation. Du 5-Juillet, ils iront, peut-être, à Annaba comme ils l’avaient fait contre le Nigéria en jouant à Constantine, même si cette expérience n’a pas été reconduite. Pourtant, aussi bien le ministre de la jeunesse et des Sports que le président de la FAF avaient affirmé que « l’EN A appartient à tous les algériens». C’est donc tout à fait normal de choisir le terrain où elle se sentira le mieux sur tous les plans; psychologique, de préparation et aussi par rapport à l’état du terrain et aussi le public. Il est clair que l’EN A doit faire en sorte de retrouver au plus vite son niveau d’avant pour faire cesser toutes les « querelles de clocher » et surtout faire vibrer les foules.

Hamid GHARBI