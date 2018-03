Ligue 1 (24e journée) : CRB - USMA et MCA - USMB : deux affiches prometteuses

Le championnat national reprendra son droit de cité dès demain vendredi après que l’EN aura terminé de jouer ses deux matches amicaux contre respectivement la Tanzanie (4-1) et l’Iran (1-2). Maintenant place au championnat national de Ligue-1 avec le déroulement la 24e journée qui se jouera intégralement. C’est une bonne chose qu’il n’y ait pas de matches en retard, surtout que les clubs craignent la «combine». Ceci dit, le derby du centre, entre le CRB et l’USMA, se jouera, une fois n’est pas coutume, au «petit» stade 20-Août. On aurait aimé voir cette joute se jouer au stade 5-Juillet qui offre des conditions autrement meilleures, mais... On est dans une logique de réciprocité du fait que le match aller s’est joué, à Bologhine, et l’USMA avait «cartonné» sur le score sans appel de 4 à 0. Il faudra dire qu’à l’époque le CRB était confronté à une situation financière des plus difficiles. Avec les arrivées de Bouhafs à la présidence et Taoussi à la tête de la barre technique, les choses se sont sensiblement améliorées. En accueillant, l’USMA dans son fief, la « cuisine», les Belouizdadis comptent mettre à leur avantage toutes les chances pour gagner et s’éloigner de la «zone rouge». Certes, ils possèdent 24 pts, mais ils ne sont pas si loin des équipes menacées par la relégation. L’USMA, pour sa part, ne viendra pas au stade 20-Août pour remplir une simple formalité. Bien au contraire, elle va sortir le grand jeu et surtout s’appuyer sur le «punch» de Derfalou pour secouer le «filet» adverse. Match équilibré dans l’ensemble, mais son enjeu risque de peser sur les prestations des deux formations. Au stade 5-Juillet, le MCA n’a pas remisé ses ambitions de bien terminer le présent exercice. On peut même dire qu’il est bien placé pour peu qu’il négociera comme il se doit cette sortie contre Blida. Ce dernier a montré face à la JSK, en Coupe d’Algérie, de très bonnes choses, mais qui restent encore sans répercussion. Sinon, l’équipe aurait pu prétendre à mieux. Certes, elle occupe la dernière loge, mais elle n’a pas encore abdiqué. Toutefois, elle vient de subir un coup très dur suite à la démission de son coach Kamel Bouhellal pour des raisons personnelles. En récupérant Nekkache, Casoni et les siens seront à même de pavoiser en visant un autre succès. Pour cela, il faudra être très efficace devant les buts et jouer comme des professionnels. À Tadjenanet, l’équipe locale jouera, peut-être, sa dernière carte pour espérer entretenir l’espoir de se maintenir, elle qui est le deuxième club relégable avec 21pts. Il a accumulé ces derniers temps les contreperformances. Va-t-il arrêter la saignée? C’est la question que tout le monde se pose. Comme l’adversaire s’appelle, la JS Saoura, la tâche sera des plus ardues. Le miracle aura-t-il lieu ? C’est le souhait de tous, mais… À Bel Abbès, l’USMBA rencontrera une équipe du NAHD qui n’a pas encore perdu et ce depuis que Billal Dziri avait pris la barre technique en remplacement de Neghiz qui était allé en Arabie Saoudite avant de revenir à la JS Saoura. Ce sera un match très équilibré avec un léger avantage pour les locaux qui veulent l’emporter et quitter la «zone rouge». Les Nahdistes ne vont pas l’entendre de cette oreille.

H. G.