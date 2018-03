Equipe nationale : Une première défaite à oublier

Les verts, qui ont joué à l’extérieur et plus précisément à Graz (Autriche) contre l’Iran, un mondialiste, ont subi leur premier revers depuis que la sélection nationale est drivée par Madjer. Il est clair que la prestation fournie sur la superbe pelouse de ce stade a été mitigée, laissant les spécialistes et autres analystes un peu sur leur faim. On ne le répètera jamais assez que les choix de certains joueurs était discutable, même si en dernier ressort le dernier mot revient au sélectionneur national.

C’est à lui d’assumer ses choix lorsqu’il y a faux pas. Cette fois-ci, à Graz, le public algérien qui a fait le déplacement n’était nullement furieux, tournant dès le début à la sélection nationale. Bien au contraire, il est resté derrière jusqu’au bout depuis notamment le début de la seconde période. Là, il faut dire qu’il avait fini par voir quelque chose de moins consistant à se mettre sous la dent. Par conséquent, les présents et malgré le froid qui avait sévi ont soutenu les verts, même si on n’était pas dans l’ambiance des années passées. Il faut dire que le premier half a refroidi tout le monde. Il y avait comme une sorte de débandade ou certains joueurs, aussi bien en défense, au milieu qu’en attaque, se «marchaient sur les pieds» tellement il n’y avait pas de cohérence dans le placement des joueurs. La défense était vraiment « spectatrice ». Les deux buts inscrits par les attaquants iraniens auraient pu être évités si notre défense était bien inspirée. Et Chafaï était vraiment groggy d’emblée. Heureusement pour lui que l’entrée de son compère du club, Benmoussa, l’avait quelque peu libéré. D’ailleurs, il avait marqué de la tête sur un coup franc de Benmoussa, l’unique réalisation algérienne. En première mi-temps, on a frisé la « catastrophe ».

En attaque, Soudani et Bounedjah avaient eu quelques opportunités pour revenir dans le match, mais devant les buts, ils ont manqué, peut-être, de discernement et surtout de « sang froid ». Ce qui ne leur avait pas permis de tromper la vigilance du gardien iranien. Cette équipe iranienne joue simplement et profite de la moindre faille chez l’adversaire. C’est ce qui est bien dans cette équipe. Toutefois, elle n’était pas, elle aussi, très convaincante. Car, on avait vu les marocains dans leurs matches amicaux, notamment face à la Serbie, on peut dire, d’ores et déjà, qu’ils sont prêts. L’Espagne, cependant, qui a « glissé » six buts à l’argentine, qui a évolué sans Messi, reste au-dessus du lot. On peut dire que le volume de jeu est nettement supérieur.

D’ailleurs, on avait vu certains joueurs parmi eux, surtout celui qui avait trompé Chaouchi et n’a pu terminer le match. Il était très fatigué.

On a remarqué que notre équipe nationale, en dépit de certains changements qui n’ont pas fait l’unanimité, a bien tenu tête à cette équipe iranienne. Elle avait montré des signes de fatigue, mais aussi une insuffisance technico-physique criarde qui risque de lui jouer un mauvais tour au mondial. Certes, ils ont encore du temps, mais il faudra faire le maximum pour ne pas passer à côté de son mondial comme ce fut le cas au Brésil, où ils ont été éliminés dès le premier tour. Ce qui veut tout dire. Les nôtres n’ont pas brillé dans cette empoignade. On peut dire qu’ils sont passés à côté, mais... Un test duquel, il faudra tirer les enseignements qui s’imposent. Car, comme dirait l’autre, il y a des « chantiers » qu’il faudra attaquer rapidement. Cela, faut-il le répéter, passera par une très bonne « gestion du vestiaire ». Ce qui n’est pas le cas actuellement. On avait vu visiblement ce qui s’était passé sur le terrain lorsque des joueurs «pros» ont été remplacés par le sélectionneur national. Il y avait les cas Taïder, Hanni et Mahrez. Avant lui, Brahimi, Bentaleb et Bennaceur.

H. G.