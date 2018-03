Tour d’Algérie cycliste-2018, 2e étape : Tlemcen - Sidi Bel-Abbès (160 km) : Super Hamza Yacine, superbe étape

De nos envoyés spéciaux : Mohamed-Amine Azzouz et Youcef Cheurfi

Cette nouvelle épreuve du Tour a été remportée par Hamza Yacine du GSP, au sprint final, où la bataille avec le Marocain Aziz Chaqri (équipe nationale du Maroc) et l’Espagnol Bonafe Eric Valiente (V.I.B Bikes Bahreïn) a été rude de bout en bout. Yacine Hamza, meilleur espoir du cyclisme algérien, arabe et africain, puisqu’il a accaparé depuis trois mois à présent le maillot blanc du meilleur espoir (U23), à chaque compétition à laquelle il a participé, a réalisé une course de tout premier ordre. Il a été intelligent dans ses manœuvres, perspicace avec ses attaques et tenace jusqu’au bout.

Ce qui lui a permis de franchir en premier la ligne d’arrivée avec un temps de 3h 40’ 25’’ et un écart de 2’30’’ sur les poursuivants directs. Ses deux poursuivants ont réalisé eux aussi le même temps, puisque Hamza Yacine a réussi à avoir le dernier mot au sprint final comme dévoilé par la photo finish. Tous ceux qui ont vécu cette étape ont convenu qu’elle a été une réussite sur tous les plans. Super belle étape, super parcours, paysages féeriques, décor naturel de rêve, temps printanier, très bonne ambiance et une course qui a tenu toutes ses promesses. 16 équipes ont pris part à cette 2e étape, avec un total de 79 coureurs sur la ligne de départ. 160 km de distance et un tracé parsemé de difficultés, comprenant deux GPM (Grand prix de montagne) et deux lieux de sprint. Le premier sprint, qui a été fixé dans la localité de Béni Ghanem, situé à 46 km du point de départ de l’étape donné au niveau du centre de Tlemcen, a été remporté par Abdelhamid Fellah (GSP), suivi respectivement par Mohamed Nadjib Assal (Lions de l’Atlas blidéen) et Abulkhudhur Al Rikabi Ali (V.I.B Bikes Bahreïn). Le second sprint dans la localité de Benaglia a été gagné par Mehdi Lounis (GSP), suivi de Hemza Merdj (Vélo Club Mostaganem) et Yacine Hamza (GSP). Le 1er GPM (67e km) a vu le Français, Julien Amadori (Team Project Côte d’Azur), s’imposer, suivi de Maher Hasnaoui (équipe nationale de Tunisie), Eric Bonafe Valiente (V.I.B Bikes Bahreïn) et Abderahmane Hadj Bouzid (GSP). Le 2e GPM au kilomètre 118, au niveau de la localité de Barkache, a été arraché par Youssef Sroudji (équipe nationale de Syrie). Est arrivé juste derrière lui Aziz Chaqri (Maroc), Julien Amadori (Team Project Côte d’Azur) et Eric Valiente Bonafe (V.I.B Bikes Bahreïn). Tous ces coureurs ont glané des points donc. Le plus grand bénéficiaire de cette étape est sans conteste Yacine Hamza qui par conséquent est le nouveau maillot jaune du Tour d’Algérie cycliste, au terme de la 2e étape Tlemcen - Sidi Bel-Abbès. Il s’est vu décerner aussi les maillots vert du meilleur sprinteur, et blanc du meilleur espoir (U23). Vainqueur de l’étape, Yacine Hamza a tout raflé.

Il n’a cédé qu’un seul maillot, celui à pois du meilleur grimpeur de l’étape, qui est revenu au Français Julien Amadori. Le cycliste algérien du GSP était aux anges à la fin de la course et durant la cérémonie de remise des distinctions et du podium de l’étape. Les autorités locales, avec à leur tête le wali de Sidi Bel-Abbès, ont marqué de leur présence cette cérémonie, comme d’ailleurs ce fut le cas au départ de la course avec le wali de Tlemcen. L’ambiance était au rendez-vous dans ces deux grandes villes, à l’occasion du Tour d’Algérie de cyclisme. Les villes de Tlemcen, Remchi, Béni Saf, Aïn Témouchent et Sidi Bel-Abbès ont vibré au rythme du Tour au passage des cyclistes.

La population n’a pas caché sa joie en les applaudissant chaleureusement. C’est un peu cela la magie de la petite reine. La 3e étape Mascara-Tiaret (112 km) aura lieu aujourd’hui.

M.-A. A.