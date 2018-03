Grand Angle : Seul le dialogue

L'affaire Skripal, du nom de l'ex-agent double, Sergueï Skripal, retrouvé le 4 mars avec sa fille, inconscients aux abords d'un centre commercial de Salisbury au Royaume-Uni, avant que la Première ministre britannique n’accuse la Russie de les avoir empoisonnés, continue de faire des remous. L’expulsion de diplomates russes par Londres, mesure suivie par les Usa, le Canada, l'Australie et des pays de l’Union européenne qui à leur tour ont procédé à l’expulsion de diplomates russes en poste dans leurs capitales, a donné à cette affaire une dimension qui fait que même une fois réglée, elle laissera des stigmates indélébiles au niveau des relations bilatérales et multilatérales. Pourtant rien à ce jour ne prouve la responsabilité de Moscou dans ce qui est présenté comme une attaque chimique à l’encontre des Skripal. Et l’on peut, dès lors, comprendre la réaction des Russes, dont le ministère des Affaires étrangères a qualifié de provocation cette vague d'expulsions, et a répliqué par une mesure similaire à l’encontre de diplomates des pays ayant de facto approuvé les accusations de la Grande Bretagne envers la Russie. L’autre voie, celle qui privilégie le dialogue n’a pas été suivie dans le traitement de cette affaire. Elle aurait sans nul doute permis d’éviter cette escalade à laquelle il est assisté aujourd’hui et dont il est difficile de savoir sur quelle voie elle va conduire. Un risque que la Turquie se refuse à alimenter. Son président a déclaré hier refuser de prendre de mesures contre la Russie, «sur la base d'une allégation». Car bizarrement c’est sur une présomption de culpabilité que la machine anti-russe s’est ébranlée. Dès lors, il était certain que rares sont les voix, comme celles des autorités autrichiennes qui estiment qu’«il faut poursuivre le dialogue surtout en ces temps difficiles» ne pouvaient être entendues. L’apaisement n’est pas pour sitôt quand bien comme le rappellera

M. de Villepin lors de sa conférence

«Réconcilier les silences : donner sa parole pour la paix», animée mardi à l’Ecole supérieure algérienne des affaires, «l'UE ne peut pas concevoir son destin contre la Russie, celui-ci se joue avec la Russie ».

Nadia K.