Nouvelles de Sétif, Marché de gros : Une zone d’influence régionale

À la grande satisfaction des producteurs de cette région, à vocation essentiellement agricole malgré le tissu industriel qui s’y est développé au lendemain de l’indépendance, le marché de gros des fruits et légumes de Sétif «MagSetifel-SPA» a ouvert ses portes, consolidant ainsi les efforts déployés par l’EPE Magros/Spa sous tutelle du ministère du Commerce, au titre de la dynamique engagée pour l’organisation et la régulation du marché des fruits et légumes.

Une réalisation d’autant plus importante que le marché de gros de fruits et légumes de Sétif qui rayonne sur une zone d’influence régionale de 7 wilayas : Setif, Bejaia, Batna, Mila, Msila, Bordj Bou Arreridj et Jijel, fait partie des plus grandes structures du genre au niveau national et s’engage, au delà de la lutte contre la spéculation, de mettre en œuvre une dimension d’utilité publique en faisant face à toutes les fluctuations.

«Il s’agira en tant qu’entreprise de service de faire pour que l’offre et la demande se rencontrent en un seul lieu et en un temps «T» sachant l’impact produit par l’un ou l’autre de ces phénomènes ; comme nous avons à charge de contribuer à la régulation du marché et de participer à l’organisation et à l’assainissement de ce secteur d’activité, sachant que l’objectif de «Magros» est qu’il y ait une attractivité des producteurs et des mandataires pour faire transiter la production nationale à travers ces marchés», souligne Ahmed Mekhatri, le directeur général de « MagSetifel/SPA » qui ne manque pas de mettre l’accent sur l’utilité publique et une période de gratuité de 3 mois, période qui sera mise à profit pour la mise en place de tous les mandataires. Dans ce contexte, il est utile de souligner que 80 mandataires ont été installés ainsi que ceux qui doivent occuper les locaux dédiés aux services, sachant qu’en plus des 242 carreaux dont la surface varie entre 50, 75 ou 100 m2 occupés progressivement, ce marché de gros qui est doté de toutes les commodités a nécessité un investissement de plus de 3 milliards de DA.

Un terrain d’assiette de 32 ha sur lesquels 16 qui sont actuellement exploités comportent également, une banque «BADR» qui sera fonctionnelle dès le 1er avril, un môtel, un bureau d’assurance, une poste, une infirmerie-pharmacie , des boutiques multiservices, une salle de prière, un atelier mécanique et d’entretien également destiné aux usagers, ainsi qu’un poste de sécurité et des parkings surveillés, et un à cela se rajoute un marché fermier qui ne sera pas là pour concurrencer les mandataires mais la vente de produits du terroir.

«Pour l’heure donc, le plus urgent est de placer tous les adjudicateurs retenus, soit les 242 mandataires et permettre à ce nouveau marché d’entrer en pleine activité en prévision du mois de ramadhan», souligne notre interlocuteur qui ajoute qu’à cette échéance, plus de 100 mandataires seront déjà installés ajoutant que «l’année 2018, notamment le second semestre, nous envisageons d’atteindre un flux d’entrée de 732.000 tonnes de produits avec 117.000 opérations d’accès de véhicules et la réalisation d’un chiffre d’affaires satisfaisant. »

Autant d’acquis qui se traduiront aussi par la création de près de 3.000 emplois directs et indirects lorsque ce marché de gros, qui est situé à Ain Sfiha à quelque 2 km à la sortie Sud de la ville à proximité de l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest, tournera à plein régime. Ce marché qui est implanté à Ain Sfiha à quelque 2 km à la sortie Sud de la ville à proximité de l’échangeur de l’autoroute Est-Ouest.

Université mohamed-Lamine-Debaghine Sétif-2

Au Cœur de la méditerranée

Aussi récente soit-elle, l’université «Mohamed Lamine Debaghine» Sétif 2 qui a ouvert ses portes en 2011, n’a pas attendue, forte de ses compétences et des ambitions qui l’animent, pour s’investir de plein pied dans cette dynamique de coopération internationale et de recherche scientifique qui lui permet aujourd’hui de rayonner et d’avoir une réputation à la mesure de son envergure.

Dans ce contexte, son adhésion à un autre et nouveau projet de coopération dans le cadre du programme «Erasmus+» se rapportant au dialogue interculturel, réseaux et mobilité en méditerranée et intitulé «Dire-Med», lui permet de se hisser à une dimension autrement plus importante de l’activité qu’elle s’assigne dans ce domaine et consolider ainsi l’œuvre déployée avec plusieurs universités du monde.

C’est dans ce cadre que l’université «Mohamed lamine Debaghine - Sétif 2 à organisé récemment le premier séminaire de formation des formateurs du projet «Dire-Med», coordonné par l’Union pour les universités de la méditerranée (Unimed) et que regroupe 12 universités de France, d’Espagne, d’Italie, de la Tunisie , du Maroc et de l’Algérie et qui se propose entre autres, à travers «une coopération inter-universitaire de mettre en œuvre une relation durable de confiance mutuelle et une conscience inter-culturelle entre les pays de la méditerranée, favorisant la circulation des personnes, les échanges et, à terme, une plus grande intégration économique et culturelle de la région», souligne

Azzedine Rebiga, le chargé de communication de cette université. Un projet qui vise par ailleurs au renforcement de la coopération université-société à travers la promotion du dialogue interculturel et de l’esprit d’entreprise dans la région, à l’effet de dynamiser le marché du travail, sachant dans ce contexte la mission qui échoit aux bureaux chargés des relations internationales.

Une rencontre d’autant plus importante quand on sait que «Dire-Med» se propose également d’agir sur les politiques futures à l’effet de consolider, améliorer et développer de nouveaux projets et autres initiatives au titre de nouveaux mécanismes de coopération et d’un plan d’action entre les institutions de l’enseignement supérieur.

Mounir Derouiche

Un Défi à la vie

Il est des personnes que les drames de la vie n’ont jamais contraint baisser les bras et encore moins se retrancher derrière ce terrible handicap pour ne plus entrainer l’espoir et l’ambition de surmonter les périodes les plus difficiles pour prendre en charge son destin entre les mains et s’ériger en exemple révélateur.

Derouiche Mounir fusse t’il déjà à son demi siècle d’âge fait partie de ces personnes qui ont su transcender tous leurs malheurs et même quand il ne lui restait que ces deux bras dans ce terrible handicap qui l’a un jour foudroyé, su relever un défi que bien des personnes disposant de toutes leurs facultés de notre temps n’auraient tenté et encore moins réussi.

Tout commence en 1997 lorsque Mounir victime d’un accident devient handicapé à 100% .

« Pendant prés de deux années, par-dessus mon fauteuil, je vadrouille dans les cafés, je n’avais que 30 ans et je n’arrivais pas à accepter ce sort, tant et si mal qu’il m’arrivait de temps à autres de basculer dans la folie lorsque ces images du foot balleur que je fus défilaient devant moi. Un jour sous cette pression qui me poussait vers le changement mais aussi et surtout avec l’aide précieuse de mon père, je décide de faire une formation qui commence précisément chez le père dans le domaine de la sculpture sur cuivre, puis dans un CFP à Bordj Bou Arréridj où je décroche mon diplôme après une période de formation de 18 mois. » Des acquis d’autant plus motivants que Mounir commence à prendre réellement conscience de ses d’aptitudes et des possibilités qu’il avait pour relever le défi de la vie. Il rejoint ainsi les responsables de l’ANGEM de Sétif ou il dira « ne jamais oublier la chaleur de l’accueil qui m’a été réservé. » et trouve satisfaction à sa demande pour un premier crédit de 27 000 dinars destiné à l’achat de la matière première.

« Au fur et à mesure, les choses se précisent pour moi, ma volonté foisonne et ma détermination encore plus quand je parviens à rembourser ce crédit. A la suite de quoi, j’obtiens un local et pour la cerise sur le gâteau, toujours chez l’ANGEM, un crédit de 1 million de dinars pour la création de mon projet. j’imagine à peine que je suis handicapé et me pose même la question de savoir si ce n’est pas certains autres aux idées préconçues qui l’étaient »

L’équipement acquis, Mounir roulant alors aussi vite que son fauteuil, s’investit pleinement dans ce créneau porteur de la sculpture sur cuivre et se hisse au rang de promoteur : « Je me porte très bien, je fais même travailler 7 personnes dont 3 handicapés. Je participe à tous les salons et je vends tous mes produits…Merci Papa, Merci aussi aux responsables de l’ANGEM qui m’ont permis de relever ce défi de la vie.»

Santé

Formation aux urgences pédiatriques



Agissant conformément aux grandes orientations du gouvernement et en application des instructions du département ministériel en charge de ce secteur, de même que des spécificités et autres exigences de cette vaste wilaya du pays, les responsables de la direction de la santé et de la population de la wilaya de Sétif ont mis en place un vaste programme de formation à l’endroit des praticiens et autres corps de ce secteur. Un programme qui place les ressources humaines au cœur d’une dynamique de formation continue et va dans le sens d’une proximité tendant, d’une part à rapprocher les services de santé du malade, et de l’autre réguler le flux des patients entre les structures déconcentrées et le CHU. Ainsi, après les daïras de Ain Azel, Ain Oulmène et El Eulma, c’est récemment au tour de celle de Ain El Kebira d’accueillir une imposante journée d’étude consacrée aux urgences pédiatriques. Cette rencontre qui a regroupé les médecins et sages-femmes qui exercent au niveau des structures sanitaires de cette daira et s’intègre dans le cadre du programme de formation établi par la direction de wilaya de la santé et de la population a été organisée par l’établissement public hospitalier de Ain El Kebira en coordination avec le service pédiatrique du CHU «Saadna-Abdenour ». Le Pr Bayoudh Belgacem intervenant à cette occasion mettra en évidence les objectifs que s’assignent de telles actions de formation qui consistent notamment à recycler et mettre à niveau la connaissance médicale du médecin généraliste dans un domaine aussi sensible que celui de la pédiatrie avec tout ce qu’elle draine de nouveautés au niveau mondial. Un programme qui est mis en œuvre depuis plus 3 mois et a permis de former des médecins exerçant au niveau de différentes structures de santé dans le domaine des urgences pédiatriques. Une action qui se traduira par la prise en charge de ces cas au niveau des établissements de proximité et contribuera à réguler le flux important que connait le CHU de Sétif.

Action sociale et solidarité

La dynamique de l’intégration

Dans la wilaya de Sétif, le secteur de l’action social et la solidarité a gagné du terrain ces dernières années au titre des différents programmes initiés par le Président de la République.

Aussi bien dans le domaine de la prise en charge des personnes aux besoins spécifiques que celui des infrastructures, des équipements ou de l’encadrement. La situation qui prévaut aujourd’hui dans cette wilaya atteste bien des efforts d’envergure qui ont été consentis par l’état à l’endroit de toutes ces franges sensibles de la société.

Un interest d’autant plus perçu au niveau local où il n’est pas sans être marqué par une dynamique de suivi et d’accompagnement des pouvoirs publics, à leur tête le wali, aidé en cela par un environnement associatif complémentaire et une prise en charge axée sur la protection, la formation et l’intégration.

C’est à ce titre que le wali, Nacer Maskri, a rappelé à la nécessité de sortir du conjoncturel en interpellant les parents et la société toute entière à s’investir dans la réflexion mais aussi dans des actions communes encourageant toutes ces associations qui font dans l’humanitaire, à l’image de l’association «Ibtisama» de Beni Ourtilène, qui est un exemple frappant de dévouement. Cette dernière a réalisé des espaces à même de permettre à tous ces enfants de s’épanouir et s’investir avec le sourire, portant leur destin entre leurs mains.

Il reste pourtant bien du chemin à parcourir encore dans ce domaine pour que les parents et les enfants nourrissent le même espoir et s’engagent aussi dans une dynamique d’intégration sociale et professionnelle alors que de gros moyens sont investis chaque année sur ce terrain par l’état. Dans une wilaya qui compte aujourd’hui 42.704 personnes aux besoins spécifiques, tout handicap confondu, plus de 41 milliards 200 millions de centimes sont dégagés pour leur prise en charge au titre de l’année 2018. Par ailleurs, une couverture sociale est assurée pour 18.503 handicapés avec une enveloppe de plus de 19 milliards de centimes, cela indépendamment des autres franges non moins sensibles à l’instar des personnes démunies ou les 29.465 personnes inscrites au dispositif du filet social.

Un secteur qui compte aujourd’hui 7 centres spécialisés, 1 école pour jeunes sourds et 1 pour jeunes aveugles, ainsi que qu’1 centre spécialisé de rééducation et 1 centre de protection de l’enfance, 2 cités de l’enfance,

1 centre d’accueil de personnes âgées et 2 maisons d’accueil et pas moins de 129 crèches pour une capacité de 6.674 enfants .