Conférence de presse des comédiens Samia Orosemane et Mourad Kateb : L’humour pour déconstruire les clichés

A l’occasion de la tenue, ce soir, à l’opéra d’Alger, du spectacle de l’humoriste franco-tunisienne Samia Orosemane, une conférence de presse a eu lieu mardi, à l’hôtel AZ de Kouba pour présenter les grandes lignes de cet événement intitulé «Alger sous les couleurs du stand up». Pour cette première édition, l’idée est de faire lancer de jeunes humoristes algériens et faire venir des vedettes du one man show d’Europe. Pour ce, un spectacle aura lieu ce soir, à partir de 20h, à l’opéra d’Alger avec comme tête d’affiche Samia Orosemane, mais aussi Phil Darwin, connu en Algérie pour ses blagues sur la drague algérienne. Amoureux de l’Algérie, il y a vécu plus de 12 ans, il est un fils du pays, ainsi que Mourad Kateb, jeune révélation qui fait sensation en France, découverte du «Jamel Comedy club». Avec un Dj pour l’intro du spectacle et pleines de surprises dont une jeune humoriste «ombre», âgée à peine de 9 ans, Samia Orosemane présente son spectacle «Femmes de couleurs» où elle raconte sa vie «tout en vérité», traite de sujets variés et polémiques avec humour en allant au delà des stéréotypes. En effet, elle aborde une multitude d'accents, traite de la question du voile, du communautarisme…

«Mon spectacle est le résumé de beaucoup de voyages autour du monde. Toutes ces cultures que j’ai pu découvrir alimentent mon spectacle avec un passage de 15 minutes sur l’Algérie», a-t-elle fait savoir. La comédienne a affiché son amour pour l’Algérie et les algériens, notamment leur caractère sincère. «C’est la quatrième fois que je viens en Algérie, j’avoue que j’adore ce beau pays. Mes meilleures amies sont algériennes, elles sont trop sincères et directes, donc c’est elles qu’il faut écouter.

L’algérien est un morceau brute de pomme, s’ils veulent te sourire ils te sourient, s’ils ne veulent pas, ils ne le font pas, j’aime la sincérité qui se fait rare de nos jours», a-t-elle fait souligner. La comédienne a pris l’habitude d’être en contact direct avec les spectateurs, elle attend à la sortie tous ceux qui assistent à son show pour écouter les critiques et partager ces moments. «On me dit toujours que je dois faire ma star, mais le contact avec les gens m’inspirent et me pousse à aller de l’avant. J’essaye de rassembler tout le monde avec beaucoup d’amour et d’humour», a-t-elle noté.

Kader Bentounès