Festival d’Annaba du film méditerranéen : l’Annab d’or pour «jusqu’à la fin des temps»

La récompense suprême du troisième Festival d’Annaba du film méditerranéen «l’Annab d’or» a été attribuée, mardi soir, au long métrage algérien «jusqu’à la fin des temps» de Yasmine Chouikh, lors de la cérémonie de clôture de cette édition, organisée au Théâtre régional, en présence du ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, des autorités de la wilaya et de nombreuses figures du cinéma.

Produit en 2017, ce premier long métrage de Yasmine Chouikh qui offre une réflexion désopilante sur la mort à travers la rencontre d’Ali (Boudejmaa Djillali), fossoyeur au cimetière de Sidi Boulekbour, et de Johar (Djamila Arres), une femme d’une soixantaine d’années, venue visiter la tombe de sa sœur aux côtés de laquelle elle voudrait être enterrée, s’est également distingué par le prix du meilleur rôle féminin attribué à l’actrice Djamila Arres. Lors de son allocution, le ministre de la culture, Azzedine Mihoubi, a salué l’engouement du public pour ce festival qui, selon lui, a permis à la ville d’Annaba de devenir une place forte du cinéma méditerranéen, affirmant que l’accueil réservé par les cinéastes et les amateurs du 7e art pour ce rendez-vous culturel constitue un grand pas vers l’objectif qui est de regagner le public cinéphile et redorer le blason du cinéma algérien. Le ministre de la culture a également tenu à saluer le rôle du FAFM en matière de formation indiquant que «ce genre de manifestations visent à former une nouvelle génération de cinéastes à même de reprendre le flambeau du cinéma algérien». M. Mihoubi a, dans ce même contexte, annoncé la création prochaine d’une entreprise de distribution et d'exploitation de salles de cinéma et qu’à cet effet, une équipe de l’Agence algérienne pour le rayonnement culturel a été chargée d’établir un réseau national de salles de cinéma en vue de leur aménagement et exploitation. Pour ce qui est du palmarès complet de cette troisième édition du FAFM, le prix de l’Annab d’argent a été attribué à l’espagnole Carla Simon. Ahmed El fichaoui a remporté le prix du meilleur acteur pour son interprétation dans le film «Sheikh Jackson», tandis que l’italien Jonas Carpignano a été couronné du prix du meilleur réalisateur pour son film «Cambria». Dans la catégorie films documentaires, le prix de l’Annab d’or est revenu au film «Carré 35» du réalisateur français Eric Caravaca.

Le prix du public a été décerné à «Ghost hunting» du palestinien Raed Andoni. Le prix spécial du jury a été attribué aux films «Des moutons et des hommes», de Karim Sayad, et «fais soin de toi», de Mohamed Lakhdar Tati. En ce qui concerne la compétition des courts métrages, l’Annab d’or a distingué «That lovely life» de Rami Aloui, l’Annab d’argent, quant à lui, est revenu au film «Dhihniz» de Mohamed Ben Abdellah. Par ailleurs, les Annab de l’amitié de FAFM 2018 ont été réservés à plusieurs cinéastes algériens et étrangers, parmi lesquels Nadia Talbi, Hacene Zerari, Ridh Behi, Barbet Schroeder, Charlie Van Damme et Najib Ayad. Le festival a également rendu hommage à Mouloud Mammeri et aux cinéastes Tayeb Louhichi et Youcef Bouchouchi. Le commissariat du festival d’Annaba du Film méditerranéen a rendu un vibrant hommage au Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en reconnaissance de ses efforts continus pour la promotion de la culture et du cinéma. (APS)