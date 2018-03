Yasmine Ammari parle de son expérience dans le feuilleton Khawa II : « Que du bonheur ! »

Propulsée sur la scène internationale, grâce à sa participation à la septième saison de l’émission internationale «The Voice» version française, la star algérienne Yasmine Ammari a rejoint le casting du feuilleton Khawa II, dont la programmation est prévue pendant le mois de Ramadhan sur la chaîne TV El-Djazaïria One.

L’artiste algérienne est actuellement en tournage à Alger et se répare pour monter sur scène le 4 avril à Oran à la salle Maghreb. «C’est un vrai bonheur», c’est ainsi qu’a qualifié Yasmine Ammari sa deuxième expérience dans les feuilletons télévisés après sa brillante performance dans la série comique «Achour El Acher» où elle a interprété le rôle de la Sultanat Razane. Il s’agit pour la comédienne de jouer un personnage nouveau aux antipodes de Razane «Le public algérien va découvrir Yasmine dans un rôle différent. Celui de Lydia, une femme simple, gentille très sérieuse dans son travail, etc.», a révélé l’actrice.

Cette dernière n’a pas caché son intérêt croissant pour la télé et nourrit d’ores et déjà des ambitions pour le cinéma. «aujourd’hui, le 7e art fait partie de mes rêves. Avec ‘’Achour Acher’’ j’ai pris goût à l’univers du cinéma. En fait, pour moi ces deux passions (la musique et le cinéma) sont indissociables. Je vie pleinement et profondément chacune d’elle. Même quand une chanson ne raconte pas ma propre histoire, je la vis jusqu’au bout et c’est pareil pour les personnages que j’interprète», confie l’artiste. Elle a fait savoir, par ailleurs, qu’elle a eu de nombreux contactes avec des artisans de la scène artistique en Algérie et ailleurs qui l’ont sollicitée, soit pour se produire sur scène ou mener de nouvelles expériences dans la télé et le cinéma. Révélée à un public international via l’émission « The Voice 7» version française, Yasmine Ammari est une star dans son pays depuis plusieurs années. A vrai dire, cela fait 25 ans qu’elle existe en tant qu’artiste. Née à Oran le 17 juin 1985, Yasmine révèle son talent à son entourage familial dès l’âge de 3 ans. En 1991, âgée alors de 6 ans seulement, Yasmine fait sa première émission télévisée où elle chantera «Hamliyi» en duo avec son père, Bouzid Ammari, un auteur-compositeur. Elle n’avait pas encore bouclé ses 10 ans, qu’elle portait déjà à son actif deux albums. Cette expérience précoce combinée à sa voix mûre et forte, son aisance à s’exprimer dans plusieurs langues révèlent un don inné. La musique de Yasmine porte la marque du Pop, RnB et le Jazz. Elle conjugue l’oriental et l’occidental. À l’âge de 14 ans elle s’inscrit à l’émission «Graines de Star», un programme d’une chaîne de télévision française dédié à la découverte de jeunes talents. Elle s’y distingue parmi plusieurs milliers de participants ; ce qui lui vaudra la deuxième place. Une année après, Yasmine lance son nouveau single «Koulouna Djazairyine» (Nous sommes tous des Algériens), une chanson qui véhicule un message de patriotisme et d’unité nationale à une période tragique de notre histoire, à savoir la décennie noire. Grâce à cette chanson, créant un buzz sans précédent aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays, Yasmine confirmera plus que jamais son talent d’artiste à part entière et se fraye un chemin vers la célébrité. Après un long chemin parcouru, Yasmine fait ses premiers pas vers une carrière internationale professionnelle. Une ambition qui paraît plus que légitime pour de nombreux observateurs de la scène artistique, étant donné qu’elle dispose de tous ses ingrédients, à savoir la voix, le talent, le charisme, la détermination, le bagage et l’amour de son public algérien et celui qu’elle porte pour son pays.

Amel Saher