Protection des consommateurs : Haro sur les clauses abusives

Le ministère du Commerce a annoncé hier dans un communiqué, l’installation officielle de la Commission des clauses abusives fixant les éléments essentiels des contrats conclus entres les agents économiques et les consommateurs et les clauses considérées comme abusives et dont la liste nominative est fixée par arrêté ministériel du 27 novembre 2017. Cette commission technique, placée mardi dernier, auprès du ministre du Commerce, est composée des représentants des institutions publiques concernées (ministères respectivement du Commerce et de la Justice ainsi que le Conseil de la Concurrence, Associations de protection des consommateurs et la Chambre algérienne de commerce et d’industrie (CACI), a précisé le communiqué du ministère. Ainsi, cette commission a pour missions notamment de rechercher, dans tous les contrats appliqués par les agents économiques aux consommateurs, les clauses qui peuvent présenter un caractère abusif et formule des recommandations au ministre du Commerce et aux institutions concernées. L’entité peut également réaliser toute étude et/ou expertise se rapportant à l’état d’application des contrats à l’égard des consommateurs, comme elle peut engager toute autre action s’inscrivant dans le cadre de son champ de compétence.

Elle a un rôle essentiel visant à détecter et à supprimer toutes les clauses des contrats qui lient les agents économiques aux consommateurs et qui seraient considérées comme abusives et de ce fait illicites. Il s’agit notamment des clauses par lesquelles l’agent économique dégage unilatéralement sa responsabilité et n’indemnise pas le consommateur en cas d’inexécution totale ou partielle ou d’inexécution défectueuse de ses obligations. Il s’agit également des clauses par lesquelles l’agent économique prévoit qu’en cas de litige avec le consommateur, celui-ci renonce à tout moyen de recours contre lui. Il est aussi question des clauses par lesquelles l’agent économique impose au consommateur des clauses dont il n’a pas pris connaissance avant la conclusion du contrat où il se réserve le droit de modifier sans le consentement du consommateur les clauses du contrat et sans dédommagement.

Ainsi, comme on peut le constater, cette commission traite d’un domaine particulièrement sensible pour les consommateurs, à savoir celui des contrats d’adhésion, sous toutes ses formes, utilisés par les opérateurs dans leurs relations avec les consommateurs, a noté le ministère.