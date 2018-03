Coopération économique algéro-française : Elle doit être plus « forte », selon M. de Villepin

L'ancien Premier ministre français, Dominique de Villepin a estimé, hier à Alger, que l’Algérie et la France pourraient développer une coopération économique «plus forte» sur le plan bilatéral, régional et continental, notamment sur le marché africain, soulignant que l'Algérie dispose d'une place «privilégiée» à prendre dans cette perspective. «Il y a trois axes de développement qui chacun à sa manière, peut être un moyen d'approfondissement et de réinvention de la coopération économique algéro-francaise pour structurer les efforts à l'avenir, d'abord sur le plan bilatéral, régional et également continental», a indiqué M. de Villepin lors d'une conférence organisée par le Forum des chefs d'entreprises (FCE), dont il était l'invité. Intervenant devant un panel d'opérateurs économiques, à leur tête, le président du FCE, Ali Haddad, M. de Villepin, a souligné que le premier axe concerne «l'importance» pour la France et l’Algérie de «valoriser» leurs deux marchés nationaux, qui «sont étroitement liées, et qui offrent des perspectives mutuelles et des intérêts partagés». Le second axe, selon l'ancien Premier ministre français, il s'agit de l'espace méditerranéen qui offre «plusieurs perspectives économiques à saisir à travers des partenariats exemplaires entre l’Algérie et la France». Le troisième axe cité par M. de Villepin concerne le continent africain où l'Algérie et la France pourraient développer une réflexion commune vis-à-vis de l'investissement dans cet continent qui offre un marché de 1 milliard d'individus actuellement, 2,5 milliards en 2050 et 4,5 milliards en 20100.

«La perspective africaine est un enjeu pour toutes les nations qui veulent s'inscrire dans le développement continue de l'Afrique et l’Algérie dispose d'une place privilégiée à prendre dans cette perspective», a-t-il insisté. Parmi les secteurs renfermant de fortes potentialités de coopération économique entre Algérie et la France, M. de Villepin a, notamment cité les infrastructures, les transports, l'énergie, les ressources halieutiques, le tourisme, et les énergies renouvelables. Dans ce sens, M. de Villepin a évoqué la nécessité pour l'Algérie et la France d'œuvrer ensemble à l'avenir pour faire face à la cooccurrence mondiale, notamment celle de la Chine sur le continent africain, mais également travailler pour un monde multipolaire, fondé sur l'égalité et les équilibres stratégiques, politiques et économiques, soulignant qu'après la chute de l'Union soviétique, marquant la fin à la bipolarité menée par les Etats-Unis et l'URSS, le monde se dirige vers une autre bipolarité composée des Etats-Unis d'une part, et la Chine de l'autre. M. de Villepin, a appelé, par ailleurs, les opérateurs économiques à dépasser «les contraintes idéologiques et politiques» existantes et profiter plutôt des atouts comme la proximité géographique, les liens historiques, et la langue partagée entre les deux pays, pour créer des «partenariats fructueux», soulignant que «l'absence d'une volonté politique constitue souvent une contrainte pour l'économie à travers le monde entier».

L'ancien Premier ministre français a également suggéré des partenariats triangulaire associant des opérateurs des deux pays à d'autres opérateurs d'un pays tiers, estimant que la mondialisation offre de nouvelles perspectives à saisir, tout en préservant les intérêts de chaque partie, ajoutant que l'Algérie et la France doivent à moyen terme «marquer des points» à travers des projets communs «exemplaires» pour restaurer la confiance et donner l'exemple à suivre pour les nouvelles générations. Dans ce sillage, M. de Villepin a appelé les responsables des deux pays à accélérer la mise en place du Fond d'investissement algéro-francais, annoncé lors de la dernière visite du président français en Algérie, en décembre 2017, permettant de financer les investissements des algériens qui souhaitent investir en France et vice-versa, notamment dans les domaines de coopération identifiés par les deux pays.

M. De Villepin a également appelé à «plus d'ouverture» du marché algérien afin d'être «plus attractif» aux investissement étrangers, soulignant que l'Algérie dispose de «potentialités majeures» dans différents secteurs qui pourraient être «mieux exploitées» avec des partenaires étrangers.

Présent à la conférence, l'ambassadeur de la France en Algérie, Xavier Driencourt, a souligné que le Fonds d'investissement algéro-francais prévu, permettra aux PME françaises d'investir en Algérie, mais également aux entreprises algériennes d'investir en France, «ce qui changera le regard des Français vis-à-vis des Algériens, qui seront plutôt vus comme des investisseurs et des créateurs d'emplois».

M. Driencourt a également précisé que ce Fonds permettra aux entreprises des deux pays de s'associer pour investir ensemble dans le marché africain, permettant de renfoncer davantage les liens économiques entre les deux pays. M. de Villepin, qui effectue une visite en Algérie du 26 au 28 mars 2018 à l’invitation de l’ambassadeur de France en Algérie, a été reçu lors de sa visite par le ministre de l'Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, ainsi que le Gouverneur de la Banque d’Algérie, Mohamed Loukal. Les entretiens ont porté sur l'évolution de l'économie algérienne et le partenariat algéro-français, ainsi que sur les enjeux et défis économiques et financiers dans l'actuel contexte économique et financier mondial. (APS)