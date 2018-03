Les forages en offshore au stade d’évaluation

Les projets de forage en offshore au large de Béjaïa et d’Oran sont au stade d’évaluation des données sismiques, a indiqué, hier à Alger, le PDG de la compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, Abdelmoumen Ould-Kaddour, dans une déclaration à l’APS. À une question sur l’échéance du lancement des forages au large de Béjaïa et d’Oran, en marge de la signature d’un pacte d’actionnariat pour la production d’herbicides en Algérie, M. Ould- Kaddour a répondu : «Nous sommes au stade des études sismiques. Nous travaillons dessus. Avec nos partenaires, nous sommes en train de les évaluer.»

À partir des résultats de l’étude de ces données, un programme sera tracé pour continuer l’évaluation en vue de chercher d’autres données et passer, enfin, au forage, a-t-il expliqué.

Selon lui, l’ensemble des partenaires actuels de Sonatrach, comme Anadarko (États-Unis), Total (France), Eni (Italie) et Statoil (Norvège), «sont intéressés à se joindre à Sonatrach pour pouvoir développer l’activité du forage en offshore en Algérie». Au sujet du règlement des contentieux existants entre Sonatrach et certains de ses partenaires, M. Ould-Kaddour a précisé qu’«il en reste juste 3 ou 4, mais qui sont mineurs», précisant que les plus importants ont été réglés. (APS)