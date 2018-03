Journées scientifiques et techniques de Sonatrach, du 16 au 19 avril à Oran : Plus d’un millier de participants attendus

« Les 11es journées scientifiques et techniques (JST 11) du groupe pétrolier Sonatrach qui se tiendront du 16 au 19 avril prochain à Oran devraient réunir plus d’un millier de participants», annoncent les organisateurs de cet événement. Parmi les 1.300 participants figurent notamment de grandes compagnies pétrolières internationales dont « ENI, CEPSA et Total » qui sont conviés à ce rendez-vous économique placé sous le thème central «Innovation et partenariat, dans un contexte mondial de transition énergétique».

Onze thématiques couvrant l’ensemble des métiers de l’industrie pétrolière et de soutien feront l’objet de discussions et de débats auxquels 314 intervenants prenant part à cette manifestation et animant des conférences. Il est à noter dans ce cadre que 24% parmi les participants sont issus de seize pays étrangers.

Il faut dire que le programme de ces journées sera aussi riche que varié, avec au men, pas moins de trente cinq sessions de présentations orales, sept tables rondes, cinq sessions d’expertise, trois sessions d’animation spéciale et trois sessions de présentations journalières posters. L’on signale d’autre part que l’édition de ces journées scientifiques et techniques qui se tiendront au Centre de conventions d’Oran (CCO), compte dans son programme, la tenue de la 3e édition de l’expo-science au niveau du Palais des expositions du même centre. Cette exposition attendue, en marge des conférences, prévoit la participation d’une centaine de sociétés pétrolières et parapétrolières, a-t-on indiqué, signalant que des stands d’exposition seront réservés aux universités et aux centres de recherche, «à titre gracieux».

L’objectif de l’organisation de cette édition est de «booster la dynamique de Sonatrach et l’accompagnement du changement positif induit par les projets structurants en cours de ce groupe pétrolier national». Cette rencontre constitue, d’autre part, une opportunité de partage et de valorisation de l’expertise et du savoir-faire de la compagnie Sonatrach, notamment à la lumière des mutations géostratégiques et technologiques en cours, affirment les organisateurs qui indiquent par ailleurs qu’un hommage posthume sera rendu à un ancien vice-président de l’activité «Aval» du groupe Sonatrach, Mohamed Benchouia, et au président du comité de pilotage des JST 9, Baba Ghayou, qui est également ancien vice-président de l’activité «Amont». Pour rappel, les 10es journées scientifiques et techniques (JST) de Sonatrach qui étaient elles aussi, organisées dans la capitale de l’Ouest du pays, avaient été marqués par d’intenses débats autour du thème :»La technologie, une réponse aux défis énergétiques d’aujourd’hui et du futur». Le bilan des quatre journées de réflexions, d’échanges et de présentation des différents travaux et réflexions des chercheurs et experts du secteur de l’énergie a fait ressortir notamment que «ces travaux témoignent de la potentialité et de la synergie des compétences au sein de Sonatrach», et que les résultats et réflexions développées lors de ces JST représentent «un gisement inépuisable» pour la construction de l’avenir.

Initiés dans le cadre de tables rondes et de conférences, les dernières JST ont porté sur plusieurs thématiques liées à l’Amont, aux énergies nouvelles et renouvelables, à l’hygiène-sécurité-environnement (HSE), à l’exploration, au développement des gisements de pétrole et des gaz, à la formation et à bien d’autres sujets. Il convient de rappeler également que les 10es JST et que la seconde édition de l’Exposciences avaient regroupé plus de 1.200 participants du secteur de l’énergie, des représentants des compagnies pétrolières et gazières, des industriels, des experts, des universités et centres de recherche.

Soraya Guemmouri