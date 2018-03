Crédit à la consommation « made in blad i» : Nouvelle formule de financement

Bomare Company lance son crédit à la consommation des produits Stream System sous la formule «Taysir» en partenariat avec l’établissement financier Al Salam Bank-Algeria. En effet, c’est le directeur général de Bomare Company, Ali Boumediene, qui a annoncé lundi soir, le partenariat exclusif avec la banque sus-citée à travers lequel les produits du producteur algérien seront proposés au consommateur avec la formule «Bai Bi Taksit» conforme aux préceptes de la Charia. Pour l’exercice 2018, Bomare Company qui ambitionne de réaliser un chiffre d’affaires de 10 milliards de dinars, lui et son partenaire financier ont procédé à la signature d’une convention de financement bancaire à travers laquelle, la banque consent à son partenaire une ligne de préfinancement annuelle, mobilisable à la demande au prorata des intentions d’achats par les particuliers pour des biens fabriqués sous le label Stream System en Algérie. Avec ce préfinancement, le constructeur des technologies de l’information et de la communication «accompagnera sa clientèle désireuse d’acquérir ses produits par un financement «Taysir» respectant les dispositions légales en matière de financement à la consommation accordés aux particuliers et notamment les limites de durée de remboursement déterminés selon les cas et suivant la situation d’engagement de chaque client potentiel âgé entre 20 et 65 ans justifiant d’un revenu stable et régulier», a précisé le DG de Bomare Company lors d’une conférence de presse tenue à Kouba. Ainsi, les services clientèles des différents espaces de vente «Stream System Store» s’occuperont des simulations, de la réception, traitement et gestion des dossiers des clients intéressés par cette offre, et ce, dès le 10 avril 2018.

L’intéressé par l’acquisition du produit «made in bladi» (téléviseur, tablette, Smartphone) aura la possibilité de payer son crédit entre 3 et 12 mois. Néanmoins les mensualités seront fixées et adaptées au budget défini préalablement.

De son côté, le Président directeur général d’Al Salam Bank Algeria soulignera que ce «nouveau partenariat contribuera à la promotion et la commercialisation des produits Stream system, en permettant aux consommateurs particuliers d’acquérir des produits électroniques qu’ils ne peuvent pas acquérir par un financement direct». Et d’ajouter que cette action est une opération pilote pour 2018. Suivant les résultats, les deux parties décideront de la continuité du partenariat. En effet, l’étude et le traitement des dossiers s’effectueront instantanément au niveau des points de vente «Stream System Store». Les clients pourront acquérir leurs produits immédiatement sans devoir passer par la banque. Cependant le client sera apprécié suivant un dossier qu’il aura à présenter à Bomare Company (Stream system ), expressément mandaté par le partenaire Al Salam Bank-Algeria, pour valider ses capacités de remboursement du financement «Taysir» sur la base de mensualités adaptées à ses capacités. «Bomare Company, qui a déjà 17 ans d’existence, sous la marque commerciale Stream System, entend poursuivre jusqu’à la concrétisation de ses objectifs, à travers cette démarche qui s’inscrit dans sa volonté de rendre la technologie accessible à tous», a conclu Ali Boumediéne.

Mohamed Mendaci