Sécurité énergétique : Un enjeu de souveraineté

Les mutations censées guider la politique énergétique du pays, à long terme, relèvent d’un défi de souveraineté, tant elles impliquent des objectifs de sécurité d’approvisionnement interne ; la demande étant en croissance constante, mais surtout d’indépendance aux marchés extérieurs.

Des enjeux majeurs qui reposent sur une stratégie réfléchie sur les moyens de rentabiliser les ressources conventionnelles existantes, tout en préparant la transition vers le modèle énergétique porté par les énergies renouvelables. La démarche du gouvernement, dans le cadre de cette approche, sera orientée vers l’encouragement des investissements privés et de partenariats publics-privés et nationaux-étrangers, à travers un cadre législatif incitatif et avantageux pour la production et la commercialisation des EnR.

Une orientation qui devra préserver le pays des fluctuations externes, mais aussi du risque de devenir importateur. Dans cette optique, le nouveau texte devra contribuer au renforcement des capacités de production pétrolières et gazières nationales, dans le cadre de partenariats. Le programme arrêté par le département de l’énergie vise ainsi « à intensifier les efforts en matière de prospection, d'exploration et de développement des hydrocarbures pour assurer au pays la sécurité énergétique à long terme, à travers l'augmentation des réserves», avait déclaré M. Mustapha Guitouni, ministre de l’énergie. Une stratégie portée par le plan d’action du gouvernement pour qui

«le développement du secteur de l’énergie demeurera une priorité». Il s’agira, par conséquent, de poursuivre et de consolider le processus de prospection et d’amélioration de la production d’hydrocarbures.

Dans cette optique, le gouvernement s’engage à accompagner «la mise en place du plan de développement des hydrocarbures conventionnels, avec pour objectifs, d’accroitre les découvertes de pétrole et de gaz, et de développer l’exploitation des potentialités existantes » de même qu’il entend améliorer les capacités de raffinage, de stockage et de distribution des produits pétroliers seront améliorées.

La révision de la loi sur les hydrocarbures s’inscrit justement dans cette finalité qui consiste à «améliorer l’attractivité de notre pays en direction des partenaires étrangers, dans la prospection et l’exploitation des hydrocarbures, d’autant que le domaine minier à mettre en valeur demeure important dans le secteur des hydrocarbures».

Dans sa démarche, le gouvernement encouragera également «les prospections destinées à mieux connaître le potentiel national en hydrocarbures schisteux». Une option qui retenue dans le sillage de la politique globale du secteur car «c’est là un impératif pour préserver à moyen et long termes l’indépendance du pays en hydrocarbures».

Aussi, la prospection dans cette direction, qui a suscité dès le départ des vagues appréhensions au sein des populations des régions concernées, mais aussi, de la part d’experts, rassure le gouvernement, «sera menée dans le strict respect de l’environnement et de la santé de la population».

En définitive, il s’agira de vision devant apporter des solutions globales et durables aux défis, tant énergétiques qu’environnementaux, notamment en matière de préservation des ressources et de sécurisation du marché.

D. Akila