Salon International de l’équipement Hospitalier et Médical : Encourager la production nationale

«Le volume d’importations de l’Algérie en matière d’équipement médical durant les cinq dernières années est de 4 milliards de dollars», a annoncé hier à Alger, le commissaire du Salon International de l'Equipement Hospitalier et Médical «SIEHM», M. Islam Naghouche.

Lors d’un point de presse en marge du Salon inauguré par M. Saïd Harbane, secrétaire général du ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, au Palais des Expositions des Pins Maritimes, M. Naghouche a déclaré que «la majorité des sociétés présentes au Salon sont algériennes avec seulement, quelques sociétés étrangères, à savoir, des japonaises, françaises, italiennes, espagnoles et chinoises.»

M. Naghouche a indiqué qu’au vu de l’important développement qu’a connu le secteur ces dernières années, «il y a des sociétés algériennes qui exportent déjà leurs produits vers les pays du Maghreb et l’Afrique.»

Selon les organisateurs du Salon, le secteur des dispositifs médicaux en Algérie, lui aussi, n’est pas en reste puisqu’il bénéficie de toute l’attention et de tout l’intérêt du gouvernement.

Ce secteur a, de tout temps, évolué en termes de factures d’achat d’équipements médicaux passant de 453 millions de dollars en 2010, à 608 millions de dollars en 2012 puis à plus de 732 millions de dollars en 2015.

Une évolution, selon eux, «plus que significative» due essentiellement au nombre important d’équipements destinés aux hôpitaux et autres établissements publics et privés de santé comme les CHU, EHS, ESP et autres centres anti-cancer. Ce montant annuel est le plus élevé de toute l’Afrique du Nord.

Pour rappel, le Salon «SIEHM» qui est une plate-forme de rencontres destinée aux professionnels de la santé aussi bien nationaux qu'étrangers, organise pour sa 10e édition, les 1res rencontres des industries pour l’équipement médical avec la participation active de l’Agence nationale de promotion du commerce extérieur (ALGEX).

Ces rencontres auront comme objectif de faire un état des lieux des producteurs nationaux en capacité d’exporter, d’informer et d’assister sur les mécanismes d’aide à l’exportation et de préparer des missions de prospection à destination des marchés africains.

L’objectif principal est également d’encourager la production du matériel médical pour une couverture totale des besoins locaux et l’exportation vers des pays africains.

Dans ce contexte, l’on apprendra que certains médicaments et du matériel médical fabriqués en Algérie sont exportés vers onze pays africains.

Partant de cette perspective, plusieurs opérateurs algériens ont déjà exprimé leur volonté de participer à travers des projets innovants et industriels.

Wassila Benhamed