Lutte contre la contrefaçon : à vos marques !

Les 4es journées internationales «Marque et contrefaçon» organisées, hier, à l’hôtel El-Aurassi par l’agence RH international communication, ont choisi comme thème : « Impact sur l’image de l’entreprise et de sa communication » pour tirer la sonnette d’alarme sur le phénomène qui prend de plus en plus d’ampleur. La manifestation qui prendra fin aujourd’hui a eu lieu avec la participation des ministères de l’Industrie, du Commerce et des Finances.

Le propagation de la contrefaçon comme phénomène s'aggrave, s'alarme les producteurs nationaux ; au point de représenter un manque à gagner global estimé à des milliards de dinars par an. Selon les experts présents hier, la contrefaçon, est passée du stade artisanal et régional à un niveau industriel et planétaire. Des réseaux internationaux, souvent liés au grand banditisme et à la drogue, se sont équipés d’outils de production de plus en plus performants, qui leur permettent d’étendre leur production à de multiples secteurs de l’économie.

Des consommateurs se laissent volontiers tenter par l'achat d'un produit de marque qu'ils n'auraient pas pu s'offrir autrement ; à condition de trouver l'imitation réussie. Beaucoup vont même jusqu'à militer sur le fait que la contrefaçon rend accessible des produits réservés aux plus riches.

Intervenant lors de la conférence, Fatma-Zohra Bouguerra, représentante du ministère de l’Industrie et des Mines soulignera que « la disparition progressive des barrières douanières renforce le transit de toutes sortes de marchandises qui peuvent contenir des produits non conformes aux normes de qualité et de sécurité telles que les batteries d’automobiles fortement contrefaites et dont les prix appliqués font qu’ils s’achètent comme des petits pains », et d’ajouter que des opérateurs sans scrupules ne se soucient pas des dangers que constitue la contrefaçon et la santé des consommateurs leur importe peu ».

Elle précisera que cette situation « interpelle fortement les pouvoirs publics qui n’ont cessé de multiplier les moyens pour endiguer le phénomène et maîtriser le flux des marchandises fabriquées localement ou importées».

En termes de statistiques, plus de 800.000 produits contrefaits ont été saisis en Algérie en 2016. Un chiffre révélateur prouvant que l’Algérie constitue un déversoir pour les produits non conformes aux normes internationales les plus élémentaires. Au niveau mondial, le manque à gagner pour les marques victimes de la contrefaçon dépasserait les 26 milliards d’euros chaque année alors que les importations de produits contrefaits et piratés s’élèvent à près de 500 milliards USD par an, soit environ 2,5% des importations mondiales.

Pour les organisateurs de cet événement, l’objectif premier est de faire de ces journées, un espace de communication, d’échanges et de concertation à travers notamment la mise en débat de ce phénomène qui détruit l’innovation et prive les entreprises de la possibilité de valoriser leur créativité, et ce, au détriment de toute l’économie du pays. Les marchés informels de production et de distribution contribuent au même titre que les importations de produits contrefaisants à alimenter le marché intérieur en produits contrefaits. L’objectif est aussi d’apporter aux gestionnaires un éclairage pratique sur les principaux écueils à éviter en matière de la propriété intellectuelle lors d’un développement notamment à l’international et expliquer en quoi consiste le savoir-faire, comment le protéger et le valoriser.

Il faut souligner également que pour d'autres, la contrefaçon est une sorte de défi pour les marques dès lors qu'elle leur fait de la publicité, voire qu'elle stimule la concurrence et pousse les marques à innover. Les consommateurs (plus d'un sur trois) achètent sciemment des produits contrefaits. Leur choix se dirige surtout vers les copies de vêtements de grandes marques de parfums.

Lors des 3es journées, faut-il le rappeler, les services des douanes algériennes ont annoncé que 92% des produits saisis sont issues des usines chinoises, la majorité de ces produits, soit 63% du total de ces mêmes marchandises en provenance de Chine sont des articles de sport, en deuxième position vient la pièce de rechange avec 28,9%, la quincaillerie 3,3%, les lunettes et montres 2,5%, l’électrique 1,2%, les cosmétiques 0,2% et enfin les articles scolaires 0,1%.

Mohamed Mendaci