Clôture du salon international de l’environnement et des énergies renouvelables : Promouvoir les partenariats

La ministre de l’Environnement et des Énergies renouvelables, Fatma-Zohra Zerouati, a exprimé, hier à Alger, sa «satisfaction» quant aux recommandations présentées durant les trois jours du déroulement du Salon international de l’environnent et des énergies renouvelables, et mis en relief «la réussite de cette manifestation dans sa première édition».

Lors de son allocution, la ministre a ajouté que ce Salon est une opportunité pour encourager le partenariat entre Algériens et étrangers, aussi bien public que privé, dans le secteur de l’environnement et des énergies renouvelables, qui est un secteur prometteur en Algérie.

Après avoir indiqué que 60 experts algériens et étrangers ont animé 12 conférences durant les 3 jours, la ministre a mis en lumière l’expérience de l’Allemagne dans le recyclage et «la gestion des ordures». Dans cette optique, Mme Zerouati a rappelé que « l’Allemagne est arrivée en 2005 à zéro ordure, après 33 ans de travail ».

Dans ce cadre, la ministre a souligné que son ministère «œuvre pour arriver graduellement à zéro ordure, et nous bénéficierons de l’expérience allemande dans ce domaine, qui a réussi après 33 ans dans zéro ordure». De plus, Mme Zerouati a valorisé les débats effectués, à cette occasion, pour renforcer le partenariat dans le secteur et encourager le transfert dans la technologie et l’expérience dans l’objectif de promouvoir les énergies renouvelable en Algérie.

A la fin de la conférence, la ministre a précisé que le Salon sera organisé annuellement au niveau de la SAFEX, saluant le directeur général du Salon pour ses efforts fournis pour réussir les manifestations abritées dans cet espace. Pour leur part, les participants ont été unanimes à affirmer que la réussite des énergies renouvelables en Algérie dépend du rôle important des collectivités locales dans la promotion de l’énergie renouvelable et son efficacité afin de réduire la consommation des énergies fossiles.

Dans cette optique, ils ont tenu à préciser la place des ressources humaines pour l’exploitation de l’énergie propre et la mise en œuvre de l’énergie renouvelable, un programme prometteur en Algérie comme alternative aux hydrocarbures.

Les participants ont fait allusion aussi aux indicateurs révélateurs «qui nous poussent, en tant que consommateurs à migrer vers l’énergie renouvelable», sachant que «l’Algérie possède un potentiel important dans les énergies renouvelables et ses dérivés».

Hichem Hamza

Convention avec le ministère de l’industrie et des mines



La première responsable du secteur de l’environnement et des énergies renouvelable a fait savoir qu’une convention sera accordée avec le ministère de l’Industrie et des Mines au profit de la promotion de l’entrepreneuriat verte. De plus, une commission intersectorielle sera installée pour déterminer les mécanismes juridiques et la sensibilisation, dans l’objet pour la promotion de l’exploitation des énergies renouvelables.