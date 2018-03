Fibre optique : La liaison Bouira - Bordj Bou-Arréridj effective

Le projet de liaison en fibre optique entre la wilaya de Bouira et celle voisine de Bordj Bou Arreridj (BBA) a été achevé, ce qui permettra à Bouira d’avoir un secours en matière de voix data, a annoncé hier la direction opérationnelle locale des télécommunications (DOT). «Cette liaison de fibre optique s’étend sur un réseau de 50 km et le projet est achevé. Il porte sur la liaison entre Bouira et Bordj Bou Arreridj», a expliqué à l’APS le directeur local d'Algérie Télécom, Abdelhalim Bouachri. Selon les détails fournis par le même responsable, ce projet permettra à Bouira d’avoir un secours en matière de voix data en cas de coupure d’Internet dans la partie centre et Ouest du pays. M. Bouachri a expliqué que ce projet s’inscrivait dans le cadre d’un programme national visant à raccorder toutes les wilayas du pays en fibre optique, dont Bouira a déjà achevé l’opération vers BBA. «C’est un projet important car il permet aussi à la ville de Bouira une meilleur couverture Internet, notamment pour la partie Est de la wilaya», a souligné le directeur local d’AT, rappelant qu'à travers toute la wilaya de Bouira, un réseau près de 1.200 km de fibre optique avait déjà été réalisé. «Un réseau de près de 1.200 km a été réalisé, cela nous a permis de doter toutes les 45 communes et 12 daïras d’Internet via la fibre optique», a assuré M. Bouachri.

Cette importante réalisation a permis également le raccordement de 52 antennes administratives au réseau de la fibre optique dans le cadre des projets de modernisation de l’administration locale, a-t-il précisé. Dans ce cadre, les services d’AT de Bouira travaillent d’arrache-pied pour raccorder les différentes localités de la commune montagneuse d’Aghbalou. Un réseau de près de sept kilomètres est en cours de réalisation pour relier le village Ivahlal à la localité voisine d’Ighil Ouchekridh, a relevé le même responsable. Les travaux sont en voie d’achèvement. Les antennes administratives locales de l’Assemblée populaire communale (APC) ou celles d’Algérie Poste seront toutes reliées à ce réseau pour assurer une bonne qualité et la continuité du service public ainsi que pour améliorer les conditions de vie des citoyens de cette région enclavée, a encore ajouté le directeur local d’AT de Bouira.