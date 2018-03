Aïn Témouchent : Colloque international sur Syphax

Le Haut-Commissariat à l’Amazighité prépare activement le colloque international sur Syphax et le congrès de Siga, qui sera organisé dans la wilaya d’Aïn Témouchent du 22 et 23 septembre prochain, a-t-on appris auprès de cette instance. Le secrétaire général du HCA, Si El Hachemi Assad, a déclaré, à l’APS, en marge d’une visite dans la wilaya à cet effet, que le HCA tient à son engagement d’organiser cette rencontre internationale sur la personnalité du roi Syphax dans la wilaya d’Aïn Témouchent, annoncé l’an dernier lors de la commémoration de l’anniversaire du défunt écrivain Mouloud Mammeri. Ce colloque vient couronner une série de rencontres organisées par le HCA sous le haut patronage du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, en 2014 à El-Khroub (Constantine) sur Massinissa, une deuxième sur Polios en 2015 à Souk Ahras, un colloque international sur Jugurtha en août 2016 à Annaba et qui représentent un intérêt historique certain, nonobstant sa prioritaire dans le programme de travail annuel du commissariat, selon le même responsable. Les préparatifs pour cet important rendez-vous, organisé de concert avec les autorités locales de la wilaya d’Aïn Témouchent du 22 au 23 septembre, «vont bon train», a-t-il affirmé. Ainsi, il sera procédé à l’installation d’une commission locale au niveau de la wilaya d’Aïn Témouchent, en partenariat avec le centre universitaire Belhadj-Bouchaïb et autres représentants de la société civile, pour coordonner les efforts avec le comité scientifique et assurer une meilleure préparation de cette manifestation scientifique, a fait savoir M. Assad. Le programme de cette rencontre prévoit sept thèmes qui seront développés par une vingtaine de communications, en plus d’une exposition de photos sur le patrimoine matériel de la région et de livres. Les spécialistes auront à débattre plusieurs problématiques scientifiques en lien avec l’histoire et le patrimoine durant la période des Massyles, royaume connue de la Numidie occidentale durant le règne du roi Syphax. Une occasion pour lancer les fouilles archéologiques dans la région et faire un premier inventaire, a-t-on indiqué. Cette manifestation revêt un intérêt très particulier pour dépoussiérer l’histoire, notamment celle de la personnalité de Syphax, a-t-on souligné. La wilaya d’Aïn Témouchent ne peut que s’enorgueillir de l’intérêt accordé par les instances du pays à cet héritage historique, comme l’a fait remarquer le secrétaire général du HCA. Cette rencontre coïncide avec la création de l’Académie de la langue amazighe qui est «un grand acquis» réalisé avec la volonté politique et la décision prise par le président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, qui a donné une place de choix au HCA dans le cadre de la promotion de tamazight à travers l’ensemble des régions du pays, vu sous l’angle historique, outre l’engagement des institutions de l’État quant à sa promotion, y compris les walis, a déclaré M. Assad. (APS)