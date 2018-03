Musée du moudjahid de Skikda : Partenariat avec les Scouts

Une convention de partenariat entre le musée régional du Moudjahid «Colonel Ali-Kafi», et la conservation des Scouts musulmans algériens de la wilaya de Skikda a été signée hier en présence du commandant général de cette organisation juvénile, Mohamed Bouallag. La convention signée, en marge de la session ordinaire de l’assemblée de wilaya des Scouts musulmans algériens, porte sur «l’organisation d’activités culturelles et historiques visant à transmettre aux générations montantes, les valeurs des artisans de la glorieuse Révolution algérienne», a indiqué à l’APS, le directeur du musée, Fateh Hamouche. Le commandant général des SMA, Mohamed Bouallag, a, de son côté, mis en avant la coopération existante entre son organisation et le ministère des Moudjahidine, révélant que ce dernier a donné des instructions aux directeurs des musées à travers le territoire national et les directions de wilaya des moudjahidine, pour promouvoir le rôle éducatif des musées, mais également la préservation du patrimoine historique et culturel de notre pays.

Il a, par ailleurs, affirmé que la wilaya de Skikda a enregistré, au cours de l’année dernière, «une hausse du nombre d’adhérents au mouvement scout», soutenant que le but des SMA est d’«inculquer les valeurs du scoutisme au plus grand nombre de jeunes possible, afin de protéger le tissu social algérien».

Au cours de sa visite, M. Bouallag a également assisté à la commémoration du 60e anniversaire de la bataille de Djebel Stiha, situé entre les communes d’El-Hadaïk, Medjez Dechiche et Sidi Mezghiche. Il est à noter que la session ordinaire de l’assemblée de wilaya des Scouts musulmans algériens a été mise à profit pour activer d’autres conventions de partenariat avec plusieurs secteurs, tels que la Sûreté nationale, l'administration pénitentiaire ou encore l’Instance nationale pour la protection et la promotion de l'enfance.