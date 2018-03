centre d’instruction infanterie Ahmed-Guedoudj d’Aïn Arnet : Visite guidée pour la presse

Le centre d’instruction infanterie «Chahid Ahmed-Guedoudj» d’Aïn Arnet (5e Région militaire, a organisé hier une visite guidée au profit des représentants des différents médias nationaux, à l’effet de leur permettre de s’enquérir des activités déployées et mettre en valeur le développement atteint par cet établissement de formation militaire et l’institution d’une manière générale.

Des avancées remarquables en effet que chacun aura pu remarquer et apprécier au fil d’une visite, à l’issue de laquelle le colonel Benallahoum Lamdjed, commandant du centre d’instruction d’infanterie, accompagné du responsable du centre d’information territorial de l’ANP de la wilaya de Sétif et de cadres de cette structure de formation, n’a pas manqué de mettre en exergue, mettant l’accent sur le rapprochement du citoyen de l’institution militaire et le renforcement du lien armée-nation.

Le commandant de centre d’instruction, qui supervisera cette visite guidée et réservera un accueil chaleureux à la corporation de la presse nationale, fera une présentation de centre d’instruction infanterie issu de la restitution des biens militaires en 1963, et se penchera sur la mission qui lui est conférée au titre de la formation des éléments sur différents grades des éléments du service national et celle des contractuels, djounoud et caporaux, à raison de deux promotions par année.

Une visite qui s’inscrit dans le cadre du plan sectoriel de communication élaboré par le haut commandement des forces terrestres, et a permis aux représentants locaux de la presse nationale d’aller à la découverte d’infrastructures, d’équipements qui vont dans le sens de cette formation de qualité et de haut niveau qui est prodiguée à ce niveau à de jeunes Algériens jaloux de leur patrie et visiblement très fiers de relever de l’institution militaire.

Le documentaire projeté à cette occasion et relatant le quotidien de ces appelés et militaires autant sur les lieux d’entraînement, de formation ou de loisirs était en effet révélateur de ces avancées, que les médias iront découvrir ensuite sur le terrain et au niveau des différentes infrastructures. C’est ainsi qu’ils se rendront sur les ateliers d’exposition des différentes spécialités où ils découvriront, notamment tout ce qui a trait aux armements, à l’initiation au tir, aux équipements de combat, avant de visiter les espaces d’enseignement et de se rendre dans cette grande salle de simulation de tir, où les dernières technologies sont mises en œuvre.

En se rendant dans la grande salle polyvalente et de cinéma, les visiteurs prendront également connaissance de l’intérêt qui est consenti par l’institution militaire au volet sportif et de loisirs, cela avant de se rendre sur cet immense espace réservé aux moyens roulants flambant neufs et fabriqués dans les ateliers de l’ANP. Une visite qui sera également marquée par des démonstrations sur le parcours du combattant et une simulation de mise hors d’état de nuire d’un groupe de criminels.

