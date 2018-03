M. Zitouni lance un appel aux jeunes : « S’imprégner de l’exemple des martyrs »

Le ministre des Moudjahidine, Tayeb Zitouni, a appelé, hier depuis Aïn El-Melh (M’sila), les jeunes à s’imprégner de l’exemple des martyrs de la guerre de Libération nationale.

Intervenant au cours de la commémoration du 59e anniversaire de la disparation des colonels Amirouche (1926-1959) et Si El-Haouès (1923 -1959), tenue à Djebel Thamer, lieu où ces deux martyrs étaient tombés au champ d’honneur le 28 mars 1959 dans une embuscade tendue par les forces coloniales de l’armée française, M. Zitouni a souligné que «le sacrifice des martyrs doit être un exemple pour chacun, afin que soit préservée l’unité de la patrie».

Il a ajouté que «la préservation des acquis de la Révolution constitue une mission dont l’importance est équivalente à celle du recouvrement de l’indépendance».

Le ministre des Moudjahidine a rappelé qu’il était «du devoir de tous, y compris des moudjahidine, de rester fidèles au pacte des chouhada», soutenant que ces dates historiques sont un exemple vivant pour «ceux qui doutent de l’ampleur des sacrifices consentis par des révolutionnaires».

Le ministre a, en outre, mis l’accent sur les acquis après l’indépendance, insistant sur la nécessité de «dépasser nos difficultés, à compter sur soi pour résoudre nos problèmes». La commémoration a été mise à profit par les moudjahidine des Wilayas III et VI historiques, pour relater des témoignages sur le parcours des deux héros et leurs hauts faits d’armes durant la glorieuse Révolution armée. Les qualités humaines et le parcours militant des colonels Amirouche et Si El-Haouès ont été également mis en exergue par les moudjahidine qui s’exprimaient devant un public nombreux au cimetière Sidi-M’hamed d’Aïn El-Melh. Le ministre des Moudjahidine devra se rendre au complexe El-Djihad, dans la commune d’El-Hamel, où un documentaire sur ces deux colonels sera projeté. (APS)