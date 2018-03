Rapatriement de 128 Nigériens vers le centre de transit de Tamanrasset

Au total 128 ressortissants nigériens ont été reconduits, mardi soir, d’Annaba vers le centre de transit de Tamanrasset en vue de leur rapatriement, a-t-on appris, hier, du directeur du comité local du Croissant-Rouge algérien (CRA). M. Abdelhamid Bouzid a précisé que cette initiative s’inscrit dans la cadre de la convention signée entre l’Algérie et le Niger portant sur le rapatriement des ressortissants nigériens vers leur pays d’origine. Ces ressortissants ont été préalablement rassemblés au siège du CRA de la wilaya d’Annaba. Ils y ont reçu une prise en charge sanitaire de la part des services de santé, en plus d’effets vestimentaires et de couvertures nécessaires à leur voyage, elon la même source qui a indiqué que les 4 bus qui ont été mobilisés pour l’évacuation de ces migrants sont accompagnés par des équipes du CRA. Il est à noter que lors de la dernière opération d’évacuation de migrants subsahariens depuis la wilaya d’Annaba, 172 ressortissants nigériens ont été conduits vers le centre de transit de Tamanrasset.