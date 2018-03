Développement local : Relance des fonds du sud et programme supplémentaire

«Le gouvernement applique les orientations du Chef de l'État quant à la poursuite des efforts de développement des différentes régions du Sud», a souligné le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, qualifiant la décision prise par le Président de la République de créer dix wilayas déléguées, d’«historique».

M. Noureddine Bedoui, qui s’exprimait depuis la wilaya déléguée de Timimoun, lors d'une réunion avec les élus et les représentants de la société civile, a indiqué que ses services s’affairent actuellement à l'évaluation des différents efforts déployés au niveau de wilayas déléguées, et assure que le développement de ces régions «se poursuit». Il met l’accent aussi sur le fait que les orientations du Chef de l’État en matière de développement local ont «grandement contribué au développement aux niveaux local et national», et rappelle «l’importance particulière» qu’accorde le Chef de l’État au développement du Sud.

M. Bedoui a également révélé, dans ce même contexte, qu'un programme de développement supplémentaire répondant à l'ensemble des préoccupations des citoyens a été accordé à Timimoun, et ce «outre la relance du Fonds du Sud qui prendra en charge les projets gelés». Il faut dire que cette levée du gel sur le fonds de soutien au Sud, qui a été auparavant bloqué par manque de ressources financières, est une preuve de «cette volonté du Président de soutenir cette région», comme mis en relief d’ailleurs par le ministre de l’Intérieur.

Par ailleurs, le ministre de l’Intérieur a mis en garde l'opinion publique contre ce qu'il a qualifié de «fausses informations relayées par certaines parties». «La meilleur politique est la politique de développement et de travail de terrain», a-t-il insisté, mettant en exergue, ici, que «la paix et la réconciliation nationale sont le plus grand acquis réalisé par l'Algérie», de même qu’il a salué le rôle «important accompli par l'Armée nationale populaire (ANP) pour la sécurisation des frontières de notre pays».



« L’Algérie est le seul pays à assurer une couverture de 99% en énergie électrique et 64% en gaz naturel »



La réunion avec les élus et les représentants de la société civile de Timimoun s’est déroulée en présence du ministre de l'Énergie, M. Mustapha Guitouni, du ministre des Transports et des Travaux publics, M. Abdelghani Zaâlane, et du président-directeur général (PDG) de Sonatrach, M. Abdelmoumen Ould-Kaddour. Lors de son intervention, le ministre de l'Énergie a rappelé, encore une fois, l'attention particulière accordée par le programme du Président Bouteflika pour les régions du Sud, notamment en matière de «raccordement en énergie électrique».

«L'Algérie est le seul pays à assurer à ses citoyens une couverture de 99% en énergie électrique, 64% en gaz naturel, en sus de 11 stations de dessalement de l'eau de mer», note M. Guitouni. Intervenant, pour sa part, le ministre des Transports et des Travaux publics a affirmé que «la préoccupation majeure du Président de la République est de servir le citoyen et de sécuriser les frontières, à travers une vision anticipative».

Lors de cette rencontre, les représentants de la société civile de Timimoun ont rendu un hommage appuyé au Président de la République, pour ses efforts en faveur de la poursuite du développement du pays, particulièrement des régions du Sud et pour l'instauration de la paix et de la stabilité, grâce à la charte pour la paix et la réconciliation nationale. Le ministre de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire a reçu cette distinction au nom du Président de la République.



Améliorer le climat des affaires et capter de nouveaux partenaires



Pour sa part, le ministre de l'Énergie, M. Guitouni, a déclaré que le nouveau cadre législatif régissant le secteur des hydrocarbures, qui sera prêt à la fin 2018 ou au début du premier semestre 2019, favorisera de nouveaux investissements en partenariat avec des opérateurs étrangers qui reconnaissent le sérieux et la crédibilité de l'Algérie.

«Je suis convaincu que le nouveau texte ouvrira le champ à davantage d'investissements en partenariat avec des opérateurs étrangers qui reconnaissent le sérieux et la crédibilité de l'Algérie», a en effet soutenu M. Guitouni, qui s’exprimait, à l'occasion de l'inauguration du nouveau complexe gazier au champ de Timimoun. Aussi, et tout en soulignant que le nouveau texte devrait contribuer au «renforcement des capacités de production pétrolières et gazières nationales», le ministre a affirmé que le programme ambitieux qui a été tracé vise en fait «à intensifier les efforts en matière de prospection, d'exploration et de développement des hydrocarbures, pour assurer au pays la sécurité énergétique à long terme, à travers l'augmentation des réserves».

Poursuivant ses propos, il souligne que «le complexe de Timimoun, réalisé par les plus grandes compagnies pétrolières internationales, Sonatrach (Algérie), Cepsa (Espagne) et Total (France), devrait renforcer l'industrie gazière en Algérie, et témoigne de l'importance du secteur minier dans le pays».

M. Guitouni mettra à profit cette occasion pour faire part de la disponibilité, pleine et entière, de son département à «poursuivre les efforts pour améliorer le climat d'affaires et capter de nouveaux partenaires, d'autant que les ressources de l'Algérie sont immenses et non encore entièrement découvertes».

Le ministre de l’Énergie, qui met en avant que son secteur «demeure, sous la conduite éclairée du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, fort et efficient», note que ce secteur «contribue au développement socio-économique, notamment en termes de création de nouveaux postes d'emploi et l'amélioration du service public».

Revenant au complexe de Timimoun, il dit que ce dernier est à même d'augmenter «les capacités de production gazière de l'Algérie et de renforcer sa position sur le marché international». Aussi, il affirme que le groupe Sonatrach est en mesure de «relever ce défi».

Soraya Guemmouri