Le président de l’APN M. Bouhadja : « Une expérience pionnière issue de nos valeurs et de notre legs civilisationnel »

Le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), Saïd Bouhadja a indiqué, hier à Alger, que l'Algérie a «son expérience pionnière qui procède de ses valeurs et de son legs civilisationnel et n'attends de leçons de personne», appelant à placer «ce pays au dessus de toute considération et loin de tout calcul». «Soyez fiers de votre Révolution et préservez le legs de vos aïeux qui se sont sacrifiés pour l'indépendance et sachez que nous avons une expérience pionnière qui procède de nos valeurs et de notre legs civilisationnel et nous n'attendons de leçons de personne», a déclaré M. Bouhadja à l'adresse des générations montantes au terme de l'adoption des projets de lois relatifs au Code pénale et et traitement des données personnelles. «La démocratie et la souveraineté nous les voulons au sein de cette chère patrie qui doit être placée au dessus de toute considération et loin de tout calcul», a-t-il ajouté. Concernant les deux textes de lois adoptés, le président de l'APN indiqué qu'ils «s'inscrivent dans le cadre de la poursuite des réformes globales, décidées par le président de la République, Abdelaziz Bouteflika, en vue de renforcer l'indépendance de la justice, à développer et moderniser le secteur de la justice et actualiser notre système juridique national pour l'adapter aux évolutions de la société».