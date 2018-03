Lutte contre la traite des êtres humains : Un dispositif sécuritaire spécialisé

La problématique de la lutte contre la traite des êtres humains a été au centre d’une journée d’étude organisée hier à Tamanrasset, à l’initiative de l’inspection régionale de la Police. Plusieurs communications ont été présentées par des cadres de la Police et des spécialistes du corps judiciaire sur l’étude des défis sécuritaires induits par le phénomène de la traite des êtres humains et le trafic de migrants, les techniques utilisées dans les investigations sur les questions d’exploitation des êtres humains, la présentation du dispositif sécuritaire spécialisé dans la lutte contre le trafic de migrants et la traite des êtres humains, ainsi que les instruments juridiques et législatifs de lutte contre ces phénomènes, nécessitant professionnalisme et formation, a indiqué l’inspecteur régional de Police, le contrôleur de police Taibi Nacer. Pour sa part, la directrice de l’Institut national de la police criminelle, la commissaire divisionnaire Messaoudène Kheira, a indiqué que l’Algérie a connu ces dernières années un flux important de migrants issus de différents pays, notamment du Sahel, jusqu’à donner l’impression de l’existence d’une traite d’être humains.

Elle a fait savoir aussi que l’Algérie a mis en place une Commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des êtres humains dans le but d’arrêter un plan d’action dans le domaine de la prévention et de la lutte contre ce phénomène et la protection des victimes. Un appel a également été lancé, lors de cette journée d’étude, pour l’implication des différents acteurs du monde associatif et les médias dans cette démarche, en plus du développement de la formation au sein de l’appareil de Police pour faire face au phénomène.