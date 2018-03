Journée maghrébine de don de sang : L’Algérie, première en Afrique

La campagne nationale de don de sang a débuté hier avec une grande participation des corps de police à travers tout le territoire national. En marge du lancement de cette nouvelle édition au niveau de l’hôpital de la sûreté nationale «Les Glycines», en présence du représentant du directeur général de la Sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel, du directeur de la santé et de l’action sociale et des sports par intérim, le commissaire divisionnaire Hocine Boutaleb, a déclaré que «cette campagne qui est organisée à l’occasion de la célébration de la journée maghrébine du don de sang en collaboration avec la Fédération nationale des donneurs de sang et l’Agence nationale du sang, s’étalera sur trois jours afin de collecter le maximum de poches de sang.»

M. Boutaleb a indiqué que «tous les moyens nécessaires ont été mis en place pour la réussite de cette louable initiative qui consolide l’action humanitaire dans les rangs de la sûreté nationale.»

Il a également souligné que «la 2e étape de la campagne nationale continuera le 26 juin à l’occasion de la journée mondiale de Don de sang et la 3e le 23 octobre pour la célébration de la journée nationale de Don de sang.»

La directrice de l'Agence nationale de sang, Linda Ould Kablia, a de son côté déclaré que «le but de cette journée est de rendre un vibrant hommage à tous les donneurs de sang, de sensibiliser les citoyens à l’importance de cette action et de fidéliser les donneurs en les remerciant.» Mme Ould Kablia a souligné que «l’Algérien est de nature généreuse, il suffit juste de l’informer et de le sensibiliser pour qu’il donne son sang.»

Elle a annoncé à ce propos, qu’un riche programme sera lancé comme chaque année au niveau des mosquées avec l’aide des imams qui aident à sensibiliser les citoyens dans leurs prêches et les scouts musulmans algériens.

Il est également question du lancement prochain d’une campagne nationale de don de sang à partir du ministère de la Solidarité nationale et la signature d’une convention avec le jardin d’Essai afin d’organiser des collectes de poche de sang dans ce lieu très fréquenté.

La directrice de l’Agence nationale de sang a expliqué qu’«en 2017, plus de 10.000 poches ont été collectées à l’occasion de la journée maghrébine de Don de sang.»

Pour sa part, le président de la Fédération algérienne des donneurs du sang et membre de la Fédération mondiale, Kaddour Gherbi, a évoqué l’importance de cette journée qui est célébrée à travers tout le Maghreb avec l’organisation de campagne de don de sang au niveau de toutes les wilayas. M. Gherbi, qui n’a pas manqué de remercier la sûreté nationale pour cette initiative, a indiqué qu’«il y a des malades, notamment des enfants, qui ont besoin d’être perfusés périodiquement.»

Il a dans ce sens, lancé un appel à tous les citoyens âgés de 18 à 65 ans en bonne santé de se présenter au centre de transfusion sanguine le plus proche et donner de leur sang afin de sauver les malades.

«Les médecins et techniciens utilisent un matériel stérilisé à usage unique jeté par la suite. Il n’y a rien à craindre, au contraire le don de sang a plusieurs avantages, on peut sauver une vie humaine et le donneur bénéficiera d’un bilan sanguin gratuit», a expliqué M. Gherbi. L’interlocuteur a souligné que «le nombre des donneurs réguliers qui donnent le sang jusqu’à 4 fois par année est de 100.000 donneurs en 2017.»

M. Gherbi a indiqué que «l’Algérie est à la tête des pays africains en ce qui concerne le don du sang, puisque l’Organisation Mondiale de la Santé, OMS, estime qu’il faut un minimum de 10 dons de sang pour 1.000 habitants pour garantir une disponibilité générale suffisante de sang destiné à la transfusion dans un pays. En Algérie on est à 14 donneurs pour 1.000 habitants.»

Il y a lieu de noter que depuis le début de la campagne de don de sang au sein de la sûreté nationale, en 2010, 79.007 poches de sang ont été collectées.

Wassila Benhamed