Programmes d’habitat : Rattraper les retards

Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a mis l’accent, à El-Oued,sur la nécessité de «rattraper les retards» accusés dans les programmes d’habitat, toutes formules confondues.

S’exprimant lors de la présentation d’un exposé sur la situation des projets d’habitat de différentes formules en cours à travers la wilaya, le ministre a indiqué que les cadres du secteur au niveau local sont tenus de réfléchir à des solutions susceptibles de remédier aux contraintes «injustifiées» entravant l’exécution des projets d’habitat inscrits. Il a appelé, à ce titre, les directeurs de l’habitat, de l’urbanisme et la construction et des offices de promotion et de gestion immobilières à une «gestion sérieuse» et «urgente» de cette situation, qui ne peut se concrétiser, a-t-il dit, qu’à travers «des mesures coercitives envers les entreprises de réalisation, à travers des mises en demeures éventuelles à adresser dans les délais et la résiliation des contrats des entreprises défaillantes si nécessaire».

«Les cadres locaux sont tenus d’adresser des rapports périodiques au ministère de tutelle sur la situation des programmes d’habitat dans leur wilaya, afin de permettre un suivi de la concrétisation des orientations visant à rattraper les retards dans la réalisation», a-t-il ajouté.

Lors de son inspection de projets d’habitat dans la wilaya, M. Temmar a appelé aussi à veiller au respect du cachet architectural local dans la construction, en harmonie avec les spécificités naturelles et climatiques de la région, en associant les potentialités locales.

Attribution de plus de 4.000 de différentes formules Le ministre de l’Habitat, de l’Urbanisme et de la Ville a présidé, dans la commune de Reguiba (30 km d’El-Oued), une cérémonie d’attribution de 4.175 logements, répartis entre 2.073 unités de type public locatif (LPL) implantés dans 8 daïras de la wilaya, ainsi que 102 logements promotionnels aidés, et 2.000 aides à l’habitat rural. Il a procédé, à titre symbolique, à la remise de 58 décisions d’attribution de logements publics locatifs, 39 décisions d’aide à l’habitat rural et 10 titres de logements promotionnels aidés.

Un exposé a été auparavant présenté à la délégation ministérielle sur les programmes d’habitat accordés à la wilaya d’El-Oued depuis 1999, totalisant 37.864 logements inscrits, dont 21.630 réalisés, 10.237 en cours de réalisation et 6.764 non encore lancés.

Au niveau de la résidence universitaire en cours de construction, le ministre a écouté un exposé sur le plan d’occupation des sols dans la wilaya, ainsi que sur le projet de réalisation de 1.168 logements de type public locatif (LPL), l’étude d’un groupement scolaire, et un programme de 200 logements individuels de type promotionnels publics dont la réalisation, confiée à l’Entreprise nationale de promotion immobilière (ENPI), a atteint les 70%.

