Visite du Premier ministre espagnol M. ariano Rajoy en Algérie début avril

Le ministre du Commerce, Mohamed Benmeradi, a reçu hier l'ambassadeur d'Espagne à Alger, Santiago Cabanas Ansorena, qui a annoncé une visite, début avril en Algérie, du Premier ministre espagnol, Mariano Rajoy, accompagné d'une importante délégation ministérielle, indique un communiqué du ministère. La rencontre a permis à l'ambassadeur espagnol de passer en revue les relations politiques et économiques qui lient les deux pays, notamment le volume des échanges commerciaux estimés à 10 milliards de dollars en 2017, réaffirmant la détermination de son pays «à développer la structure d'investissement en Algérie, notamment après la visite attendue du Premier ministre espagnol, accompagné d'une importante délégation ministérielle début avril», ajoute le communiqué. Le ministre du Commerce a mis en exergue «les bonnes relations» unissant les deux pays, notamment au volet économique, et les points communs servant leurs intérêts, «à la faveur de plusieurs partenariats d'investissement efficients», selon la même source. M. Benmeradi a souligné «les pas importants franchis par l'Algérie pour le développement, la protection et la diversification de son économie», citant «les moyens et facilités accordés par l'État aux investisseurs». Au terme de la rencontre, le ministre a exprimé la disponibilité de son département ministériel à étendre la coopération à divers domaines, au service de l'économie des deux pays, conclut le document.